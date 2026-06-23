"Es un milagro de Dios que estoy vivo": Allan Martínez, sobreviviente al derrumbe en anillo periférico

Por apenas unos cuantos pasos, Allan Alexis Martínez Silva se convirtió en uno de los sobrevivientes al derrumbe de un cerro en el anillo periférico, percance que genera consternación este martes 23 de junio en la capital de Honduras. El conductor de tanque contó a EL HERALDO cómo logró sobrevivir.
Mientras al fondo aparece su tanque de agua atrapado entre las enormes rocas, Don Allan relató cómo fueron esos segundos previos al desastre que por poco le cuesta la vida.
Narró en exclusiva a EL HERALDO que luego de que llegó al predio estacionó su cisterna como de costumbre y salió de la cabina de inmediato de la cabina en lugar que quedarse en ella.
Esa decisión le permitió estar fuera del alcance de las enormes rocas que poco después cayeron con el cerro.
El conductor de cisterna solo recuerda que segundos después de salir del camión "escuchó un gran estruendo".
"Yo solo había caminado unos cinco metros, aproximadamente", reveló sobre los pocos segundos que lo separaron de quedar atrapado bajo las rocas.
El capitalino confesó agradecido que "es un milagro de Dios que estoy vivo", pues considera que de no haberse retirado del vehículo al solo llegar se habría convertido en ua de las víctimas.
Como él, otro grupo de personas que se encontraban en una bodega lograron sobrevivir pese a quedar atrapados entre las rocas del derrumbe. No así al menos tres mujeres y un hombre que laboraban en una oficina y continúan desaparecidos.
En la zona también estaban estacionados otros vehículos particulares, que quedaron debajo del promontorio de tierra y rocas.
Asimismo un camión que se encontraba en la parte superior del terreno sufrió daños al ser alcanzado por parte del derrumbe y quedó a solo centímetros de rodar junto con el derrumbe.
Los cuerpos de socorro continúan al filo de las 3 de la tarde en la zona del desastres intentando recuperar a las cuatro personas atrapadas que permanecen como desaparecidos.
El trágico derrumbe se registró a primeras horas de este martes al filo de las 7 de la mañana, motivo por el que en la zona había poco personal laborando.