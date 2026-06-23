Rescatan al menos a 30 personas atrapadas tras derrumbe de un cerro en el anillo periférico

Tegucigalpa, Honduras.-Al menos 30 personas ya fueron rescatadas de las bodegas que estaban siendo consumidas por las llamas tras un derrumbe de un cerro que hizo colapsar la estructura.

De acuerdo con el relato de las personas rescatadas, dentro del lugar permanecieron sanas y salvas gracias a que las llamas no lograron penetrar esa estructura.

De manera preliminar, habían mencionado que solo había cuatro personas atrapadas, pero el padre de uno de ellos habló con su hijo y le dijo que había más de 20 personas y que estaban bien.

Una de las personas rescatadas fue una señora de la tercera edad, quien estaba laborando en esa área de bodega cuando ocurrió el colapso.