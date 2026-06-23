Rescatan al menos a 30 personas atrapadas tras derrumbe de un cerro en el anillo periférico

Tegucigalpa, Honduras.-Al menos 30 personas ya fueron rescatadas de las bodegas que estaban siendo consumidas por las llamas tras un derrumbe de un cerro que hizo colapsar la estructura.
De acuerdo con el relato de las personas rescatadas, dentro del lugar permanecieron sanas y salvas gracias a que las llamas no lograron penetrar esa estructura.
De manera preliminar, habían mencionado que solo había cuatro personas atrapadas, pero el padre de uno de ellos habló con su hijo y le dijo que había más de 20 personas y que estaban bien.
Una de las personas rescatadas fue una señora de la tercera edad, quien estaba laborando en esa área de bodega cuando ocurrió el colapso.
Las primeras investigaciones apuntan a que una filtración constante de agua en la estructura del cerro habría debilitado progresivamente el terreno hasta provocar el deslizamiento que cayó sobre varias bodegas ubicadas en el anillo periférico.
Según versiones preliminares, la acumulación de humedad generó una inestabilidad en el suelo que pasó inadvertida.
Especialistas indicaron que la presencia continua de agua habría provocado la formación de fisuras en diferentes sectores del talud, reduciendo la capacidad del terreno para sostener su propio peso.
Las autoridades señalaron que el colapso del cerro ocurrió cuando la masa de tierra y rocas cedió repentinamente, impactando directamente las instalaciones de almacenamiento ubicadas al pie de la pendiente.
La fuerza del derrumbe causó severos daños estructurales en las bodegas y dificultó las labores iniciales de respuesta de los equipos de emergencia.
Tras el impacto, se produjo un incendio de grandes proporciones que consumió parte de las instalaciones afectadas.
Las autoridades manejan la hipótesis de que el derrumbe pudo haber dañado sistemas eléctricos, tuberías o materiales inflamables almacenados en el lugar, desencadenando el siniestro que dejó cuantiosos daños materiales.