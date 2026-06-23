Bajo escombros queda bodega incendiada tras derrumbe de cerro en el anillo periférico

Materiales quemados, humos tóxicos y una zona resguardada es la escena que se logra observar en la bodega del anillo periférico incendiada, donde algunos locales fueron afectados. Así quedó el lugar:
La mañana de este martes -23 de junio- se registró un pavoroso incendio que consumió una bodega en su totalidad, dejando varios daños.
Elementos del Cuerpo de Bomberos realizan labores intensas para rescatar a los empleados que quedaron atrapados en la parte superior de las bodegas, en una zona donde cayeron grandes pedazos de piedra.
En fotografías tomadas por EL HERALDO se observan materiales reducidos a cenizas y solo algunos amasijos de hierro que quedaron de la bodega.
En la parte superior de la bodega se encontraban al menos 40 empleados que quedaron atrapados luego de que parte del muro colapsara y obstruyera el paso.
Cerca del lugar también quedó dañado uno de los camiones de una empresa, el cual estaba a punto de caer, por lo que las autoridades restringieron el acceso a la zona ante el peligro de que este colapsara.
De manera preliminar, elementos bomberiles informaron que una posible filtración de agua habría provocado que el cerro se debilitara y se derrumbara.
Con tanques de agua, el equipo bomberil logró apagar las llamas en el lugar; sin embargo, las autoridades advierten que la zona aún no es segura por posibles derrumbes y olores tóxicos.
Ingelmec- Ofibodegas Perisur-, Promocom y otras empresas aledañas son las principales afectadas, luego de que rocas de gran tamaño cayeran sobre estas.
Las autoridades manejan la hipótesis de que el derrumbe pudo haber dañado sistemas eléctricos, tuberías o materiales inflamables almacenados en el lugar, provocando el incendio.