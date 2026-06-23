Cerro colapsa sobre bodegas y provoca incendio en el anillo periférico; hay personas atrapadas

Tegucigalpa, Honduras.-En horas de la mañana de este martes- 23 de junio- se registra un fuerte incendio en unas bodegas del anillo periférico, luego de que un cerro cayera en ese sector, dejando al menos dos personas atrapadas, según la información preliminar.

En fotos y videos se observan grandes piedras sobre la fábrica principal del lugar, así como densas nubes de humo y llamas que se extienden en la zona.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y ambulancias del Sistema Nacional de Emergencias 911 llegaron rápidamente al lugar del siniestro para intentar sofocar las llamas, mientras realizaban labores de rescate para intentar sacar a las personas atrapadas en las bodegas.