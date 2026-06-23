Cerro colapsa sobre bodegas y provoca incendio en el anillo periférico; hay personas atrapadas

Tegucigalpa, Honduras.-En horas de la mañana de este martes- 23 de junio- se registra un fuerte incendio en unas bodegas del anillo periférico, luego de que un cerro cayera en ese sector, dejando al menos dos personas atrapadas, según la información preliminar.
En fotos y videos se observan grandes piedras sobre la fábrica principal del lugar, así como densas nubes de humo y llamas que se extienden en la zona.
Elementos del Cuerpo de Bomberos y ambulancias del Sistema Nacional de Emergencias 911 llegaron rápidamente al lugar del siniestro para intentar sofocar las llamas, mientras realizaban labores de rescate para intentar sacar a las personas atrapadas en las bodegas.
“Ayúdenme, por favor. Está mi esposa ahí adentro, no sé quién más está, no me contesta. Yo la vine a dejar a ella temprano, siempre la vengo a dejar a las 6 de la mañana y esto no había pasado”, expresó una de las personas en el lugar.
Ingelmec- Ofibodegas Perisur-, Promocom y otras empresas aledañas son las principales afectadas, luego de que rocas de gran tamaño cayeran sobre estos locales.
Desde otros panoramas se observan vehículos aplastados por las mismas rocas, así como postes de luz dañados.
De manera preliminar se conoció que dos personas estarían atrapadas en el lugar, pero las autoridades del Cuerpo de Bomberos no han brindado detalles confirmados, ya que continúan trabajando en las labores para sofocar el incendio.