A disparos asesinan a secretario de cooperativa campesina del Bajo Aguán

Colón, Honduras.- En horas de la noche del domingo -22 de junio- fue asesinado el líder campesino Óscar Amílcar Alvarado Velásquez, de 66 años, en la comunidad de Dos Bocas, municipio de Santa Rosa de Aguán, departamento de Colón.
De acuerdo con la información preliminar, el crimen ocurrió alrededor de las 8:20 de la noche, cuando la víctima se desplazaba por la zona a bordo de su motocicleta.
Testigos relataron que Alvarado Velásquez fue atacado por desconocidos que le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole la muerte de manera inmediata.
La víctima era secretario de la Cooperativa Campesina Suyapa del Aguán, organización de la comunidad de Dos Bocas, donde desarrollaba sus actividades.
El crimen se registró en el Bajo Aguán, región que permanece bajo fuerte presencia militar y policial tras problemas de seguridad y las operaciones dirigidas contra estructuras del crimen organizado.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por el crimen ni sobre las posibles causas del ataque contra el dirigente campesino.
El hecho se suma a una serie de hechos violentos que han afectado a líderes y miembros del movimiento campesino en distintas zonas del país.