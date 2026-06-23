A disparos asesinan a secretario de cooperativa campesina del Bajo Aguán

Colón, Honduras.- En horas de la noche del domingo -22 de junio- fue asesinado el líder campesino Óscar Amílcar Alvarado Velásquez, de 66 años, en la comunidad de Dos Bocas, municipio de Santa Rosa de Aguán, departamento de Colón.

De acuerdo con la información preliminar, el crimen ocurrió alrededor de las 8:20 de la noche, cuando la víctima se desplazaba por la zona a bordo de su motocicleta.

Testigos relataron que Alvarado Velásquez fue atacado por desconocidos que le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole la muerte de manera inmediata.