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“Lo hubiese pelado”: la amenaza que lanzó el hombre acusado de matar a su esposa en Colón

El detenido intentó huir hacia San Pedro Sula y se investiga si planeaba cometer otro delito

  • Actualizado: 22 de junio de 2026 a las 10:52
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El caso del hombre detenido por el brutal asesinato de su esposa en el departamento de Colón sigue llamando la atención, luego de que él mismo admitiera haberle quitado la vida y que, si hubiese podido, también le hubiera quitado la vida a alguien más.

Foto: Cortesía
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Tras permanecer varios días prófugo, Julio Gómez fue capturado el domingo 21 de junio. Durante las diligencias posteriores a su arresto, el hombre admitió haber acabado con la vida de su esposa en un hecho ocurrido en la comunidad de Sonaguera, Colón, presuntamente motivado por los celos. La víctima fue atacada con un objeto contundente, según las investigaciones preliminares.

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Tras cometer el hecho violento, el sospechoso intentó huir, pero fue capturado por la Policía antes de lograrlo. Al momento de ser trasladado, el individuo admitió su deseo de cometer otro crimen, de haber podido,: "El jodido no vive cerca, pero si estuviese cerca yo lo pelo también, lo hubiese pelado", dijo a medios locales en referencia al supuesto amante de su esposa.

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Ante su expresión y tras conocerse que planeaba escapar hacia San Pedro Sula, ha surgido la duda de si planeaba ir a ejecutar el segundo crimen, pero este extremo deberá ser investigado por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI)

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De llegar a confirmarse la intención, esto podría implicar nuevos cargos en su contra por tentativa de homicidio.

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Durante su detención, el hombre de 59 años fue trasladado inicialmente a instalaciones policiales en Tocoa, Colón, y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con el proceso legal.

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El crimen contra la mujer ocurrió la noche del lunes 15 de junio, cuando la víctima, identificada como Suyapa Zamora, de 50 años, perdió la vida tras ser atacada en su vivienda.

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Según el testimonio del propio detenido, el ataque habría estado motivado por celos, asegurando incluso que su reacción estuvo influenciada por supuestos conflictos personales dentro de la relación.

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En sus declaraciones a medios locales, el sujeto reconoció el crimen con expresiones de frialdad, lo que ha generado mayor indignación entre la población y las autoridades que investigan el caso.

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El expediente continúa en manos del Ministerio Público, mientras la población se ha mostrado consternada ante el suceso.

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