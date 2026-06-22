“Lo hubiese pelado”: la amenaza que lanzó el hombre acusado de matar a su esposa en Colón

Tras cometer el hecho violento, el sospechoso intentó huir, pero fue capturado por la Policía antes de lograrlo. Al momento de ser trasladado, el individuo admitió su deseo de cometer otro crimen, de haber podido,: "El jodido no vive cerca, pero si estuviese cerca yo lo pelo también, lo hubiese pelado", dijo a medios locales en referencia al supuesto amante de su esposa.