Estos son los beneficios que exigen para familias de policías fallecidos en El Rodeo, Comayagua

La muerte de siete agentes en el accidente de la cuesta de El Rodeo, Comayaua no solo dejó luto en la Policía Nacional, sino también una preocupación entre sus compañeros por el futuro de los hijos y esposas que quedaron atrás. A varios días de la tragedia, miembros de la Escala Básica alzaron la voz para pedir que las familias de las víctimas no queden desamparadas.