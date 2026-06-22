Estos son los beneficios que exigen para familias de policías fallecidos en El Rodeo, Comayagua

La muerte de siete agentes en el accidente de la cuesta de El Rodeo, Comayaua no solo dejó luto en la Policía Nacional, sino también una preocupación entre sus compañeros por el futuro de los hijos y esposas que quedaron atrás. A varios días de la tragedia, miembros de la Escala Básica alzaron la voz para pedir que las familias de las víctimas no queden desamparadas.
Los uniformados consideran que el sacrificio de sus compañeros debe traducirse en un respaldo permanente para sus seres queridos. Por ello, hicieron un llamado a las autoridades para que se garantice asistencia integral que permita a los familiares enfrentar las consecuencias de la tragedia.
Entre las peticiones planteadas se encuentra la entrega de viviendas, acceso a educación para los hijos y cobertura médica para los cónyuges y demás dependientes de los siete policías fallecidos en el accidente ocurrido en la carretera CA-5, en Comayagua.
Además de las medidas destinadas a las familias de las víctimas, los agentes aprovecharon para exponer otras necesidades que, aseguran, afectan a gran parte del personal policial en el país.
Dentro de sus demandas figura un ajuste salarial y el reconocimiento pleno de las prestaciones establecidas por ley, al considerar que la remuneración actual no corresponde al nivel de riesgo y responsabilidad que implica el trabajo policial.
Asimismo, solicitaron revisar las condiciones crediticias aplicadas por el Instituto de Previsión Militar, especialmente las tasas de interés, que consideran elevadas y difíciles de asumir para muchos miembros de la institución.
Los policías también reclamaron mejores condiciones de trabajo, una distribución más equitativa de salarios, mayor dotación de equipo y acceso a apoyo psicológico para atender el desgaste emocional derivado de las exigencias del servicio.
Estas peticiones surgieron en medio del dolor provocado por el accidente registrado el pasado 17 de junio en la cuesta de El Rodeo, donde una grúa impactó el autobús en el que se transportaban varios agentes que regresaban hacia Danlí tras cumplir actividades institucionales.
El percance dejó siete policías fallecidos y al menos una docena de heridos, convirtiéndose en uno de los hechos más trágicos que ha golpeado recientemente a la institución policial hondureña.
Mientras continúan las investigaciones sobre el caso, el conductor de la unidad pesada permanece bajo detención y enfrenta cargos por homicidio imprudente, lesiones imprudentes, daños imprudentes y conducción temeraria.