Era su segundo atentado: esto se sabe del ataque a abogado en SPS; sobrevivió a nueve disparos

Lo que inicialmente parecía un ataque aislado contra el abogado Luis Miguel Gómez ha tomado un nuevo giro, luego de que personas cercanas revelaran que el profesional del Derecho ya había sido víctima de otro atentado días antes en San Pedro Sula, en el departamento de Cortés.
La información ha generado mayor preocupación entre familiares y conocidos, quienes consideran que el reciente hecho violento sería el segundo intento por acabar con la vida del reconocido penalista.
Aunque las autoridades continúan con las investigaciones, allegados sostienen que el primer incidente se registró el pasado 17 de junio, situación que incrementó el temor por la seguridad del abogado y su círculo cercano.
Fue dos días después, el viernes 19 de junio, cuando hombres armados interceptaron a Gómez en la Primera Calle de San Pedro Sula y dispararon en repetidas ocasiones contra él, dejándolo gravemente herido.
Pese a la violencia del ataque y a tener nueve perforaciones de bala en el cuerpo, el profesional logró sobrevivir. De acuerdo con la información preliminar, una de las acciones que le permitió salvar su vida fue hacerse pasar por muerto mientras llegaba la ayuda.
Tras ser auxiliado por equipos de emergencia, fue trasladado a un centro asistencial, donde continúa recibiendo atención especializada bajo estricta vigilancia médica y resguardo policial.
La familia del abogado llegó al hospital poco después de conocer lo sucedido y pidió una investigación profunda que permita esclarecer quiénes están detrás del atentado y cuáles serían las razones del ataque.
Sus allegados aseguran que Luis Miguel Gómez es una persona dedicada a su profesión y consideran que lo ocurrido podría estar relacionado con su actividad laboral, aunque esta hipótesis aún no ha sido confirmada por las autoridades.
Mientras tanto, agentes de investigación trabajan en la recopilación de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad, además de otras diligencias que permitan reconstruir cómo ocurrieron los hechos e identificar a los responsables.
Luis Miguel Gómez se debate entre la vida y la muerte, informaron autoridades del Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.