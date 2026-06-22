Sicario falló tres veces y al cuarto intento lo mató: Asesinan a un hombre en Juticalpa, Olancho

Juticalpa, Olancho.- Un hombre fue asesinado en un establecimiento de bebidas alcohólicas en Juticalpa, Olancho. El sicario falló tres veces al querer disparar su arma, pero finalmente logró su objetivo.
Como Juan Bautista Cáceres Silva de 53 años de edad, fue identificado la víctima, quien residía en el barrio Lempira del ese municipio.
Los primeros reportes indican que Cáceres estaba al interior del negocio conocido como" La Ruta” cuando un hombre armado ingresó al lugar y se dirigió justo a donde está sentado.
El crimen quedó captado en cámaras de seguridad y muestran al atacante, quien tenía puesto un casco para cubrir su rostro. Lo primero que hizo fue saludar a la víctima mediante un apretón de manos.
Tan solo segundos después de saludarlo a la vícitima sacó el arma e intentó dispararle en tres ocasiones, pero el arma falló. En el video se observa como revisa el arma, la carga nuevamente y finalmente dispara contra la víctima.
Tras haberle quitado la vida el hombre huyó. Hasta el momento las autoridades no han reportado capturas por el crimen.
Sin Embargo, La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informó que el sospechoso ya fue identificado. Según el subinspector Wilfredo Maldonado Midence gracias a los videos se logró recopilar elementos.
“Ya está plenamente identificado. Nuestros investigadores de la DPI asignados en ese sector han recabado los indicios probatorios correspondientes, como piezas audiovisuales, testimonios de testigos protegidos, en el cual ya se ha perfilado de quién se trata la persona. En las próximas horas podría llegarse a capturar”, declaró Maldonado Midence.