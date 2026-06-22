Sicario falló tres veces y al cuarto intento lo mató: Asesinan a un hombre en Juticalpa, Olancho

Juticalpa, Olancho.- Un hombre fue asesinado en un establecimiento de bebidas alcohólicas en Juticalpa, Olancho. El sicario falló tres veces al querer disparar su arma, pero finalmente logró su objetivo. Como Juan Bautista Cáceres Silva de 53 años de edad, fue identificado la víctima, quien residía en el barrio Lempira del ese municipio.

Los primeros reportes indican que Cáceres estaba al interior del negocio conocido como" La Ruta” cuando un hombre armado ingresó al lugar y se dirigió justo a donde está sentado. El crimen quedó captado en cámaras de seguridad y muestran al atacante, quien tenía puesto un casco para cubrir su rostro. Lo primero que hizo fue saludar a la víctima mediante un apretón de manos. Tan solo segundos después de saludarlo a la vícitima sacó el arma e intentó dispararle en tres ocasiones, pero el arma falló. En el video se observa como revisa el arma, la carga nuevamente y finalmente dispara contra la víctima. Tras haberle quitado la vida el hombre huyó. Hasta el momento las autoridades no han reportado capturas por el crimen.