Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan en una ceremonia muy íntima

Cristiano Ronaldo y Geogina Rodríguez han dado el 'sí acepto' luego de una relación de más de nueve años y con cinco hijos.
“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, escribió Geogina Rodríguez luego de nueve años teniendo una relación con el futbolista Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo y Geogina Rodríguez se casaron en Funchal, Portugal.
La ceremonia fue muy íntima, donde solo estuvieron sus hijos y familiares cercanos.
Ella decidió compartir la noticia en su perfil, donde actualmente acumula más de 77 millones de seguidores y esta publicación alcanza los 18 millones de Me gusta.
Todo salió como lo planearon, la boda se veí venir, incluso, días atrás mucha gente llegó a una donde se suponía que sería la de CR7.
Este martes 11 de agosto, Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo dijeron el 'sí acepto' tras nueve años en relación.
La boda ha tenido lugar en la intimidad después de que el sábado pasado centenares de personas se acercaran a la catedral de Funcah (Madeira) para un supuesto enlace que nunca fue.
Ahora tocará esperar si Cristiano Ronaldo y Geogina Rodríguez si más adelante tendrá lugar una celebración ampliada a familia y amigos.
Georgina Rodríguez anunció en su red de instagram que ya se había casado con Cristiano Ronaldo dejando una fotografía donde se veían sus manos con anillos.
El futbolista luso y la influencer se conocieron en 2016, cuando ella trabajaba en una tienda de Gucci en Madrid, ciudad en la que él por entonces jugaba.