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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan en una ceremonia muy íntima

Cristiano Ronaldo y Geogina Rodríguez han dado el 'sí acepto' luego de una relación de más de nueve años y con cinco hijos.

  • Actualizado: 11 de agosto de 2026 a las 13:40
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Cristiano Ronaldo y Geogina Rodríguez han dado el 'sí acepto' luego de una relación de más de nueve años y con cinco hijos.

 Fotos: Cortesía
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“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, escribió Geogina Rodríguez luego de nueve años teniendo una relación con el futbolista Cristiano Ronaldo.

Foto: IA
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Cristiano Ronaldo y Geogina Rodríguez se casaron en Funchal, Portugal.

 Foto: Geogina Rodríguez
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La ceremonia fue muy íntima, donde solo estuvieron sus hijos y familiares cercanos.

Foto: IA
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Ella decidió compartir la noticia en su perfil, donde actualmente acumula más de 77 millones de seguidores y esta publicación alcanza los 18 millones de Me gusta.

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Todo salió como lo planearon, la boda se veí venir, incluso, días atrás mucha gente llegó a una donde se suponía que sería la de CR7.
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Este martes 11 de agosto, Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo dijeron el 'sí acepto' tras nueve años en relación.

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La boda ha tenido lugar en la intimidad después de que el sábado pasado centenares de personas se acercaran a la catedral de Funcah (Madeira) para un supuesto enlace que nunca fue.
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Ahora tocará esperar si Cristiano Ronaldo y Geogina Rodríguez si más adelante tendrá lugar una celebración ampliada a familia y amigos.
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Georgina Rodríguez anunció en su red de instagram que ya se había casado con Cristiano Ronaldo dejando una fotografía donde se veían sus manos con anillos.
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El futbolista luso y la influencer se conocieron en 2016, cuando ella trabajaba en una tienda de Gucci en Madrid, ciudad en la que él por entonces jugaba.
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