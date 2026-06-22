¡Lo daban por muerto! Atentan contra abogado, pero sobrevive a 9 balazos

Tegucigalpa, Honduras.- Un abogado penalista y de derecho privado sobrevivió a un violento atentado armado registrado el viernes 19 de junio en San Pedro Sula, Cortés, luego de recibir nueve impactos de bala que inicialmente hicieron creer a sus perseguidores que había perdido la vida.
La víctima fue identificada como Luis Miguel Gómez, quien fue trasladado de emergencia a un centro asistencial, donde permanece bajo estricta vigilancia y recibiendo atención médica especializada debido a la gravedad de las heridas.
Familiares del profesional del derecho se presentaron al hospital para exigir justicia y pedir a las autoridades que investiguen el caso hasta dar con los responsables del ataque.
Según sus allegados, Gómez no mantiene enemistades conocidas; sin embargo, aseguraron que tienen conocimiento del origen de las amenazas y del atentado, información que esperan sea tomada en cuenta durante las investigaciones.
Uno de los familiares reveló que el abogado ya había sido objeto de un primer intento de ataque el pasado miércoles 17 de junio, situación que generó preocupación entre sus seres cercanos y que, según afirman, terminó materializándose este viernes.
Debido al temor de que los atacantes intenten regresar para acabar con su vida, el abogado permanece bajo medidas de seguridad en el centro médico donde se encuentra hospitalizado.
La familia también expresó preocupación por su propia integridad y solicitó protección, al considerar que los responsables del atentado aún representan un peligro. Además, hicieron un llamado para que el caso no quede impune.
Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar quiénes están detrás del atentado contra el reconocido profesional del derecho, cuyo estado de salud continúa siendo reservado.