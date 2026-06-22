¡Lo daban por muerto! Atentan contra abogado, pero sobrevive a 9 balazos

Tegucigalpa, Honduras.- Un abogado penalista y de derecho privado sobrevivió a un violento atentado armado registrado el viernes 19 de junio en San Pedro Sula, Cortés, luego de recibir nueve impactos de bala que inicialmente hicieron creer a sus perseguidores que había perdido la vida.

La víctima fue identificada como Luis Miguel Gómez, quien fue trasladado de emergencia a un centro asistencial, donde permanece bajo estricta vigilancia y recibiendo atención médica especializada debido a la gravedad de las heridas.

Familiares del profesional del derecho se presentaron al hospital para exigir justicia y pedir a las autoridades que investiguen el caso hasta dar con los responsables del ataque.