"Le disparó al menos 12 veces": lo que se sabe del tiroteo en Juticalpa, Olancho

Un hombre sobrevivió con heridas en su brazo este miércoles 22 de abril tras sufrir un atentado criminal en el barrio La Hoya de Juticalpa, Olancho. El sicario huyó sin lograr su cometido y ahora es buscado por las autoridades que trabajan en su identificación.
Así de perforado quedó el vehículo tipo pick up Toyota Hilux color blanco, conducido por la víctima, tras el ataque armado ocurrido este miércoles en Juticalpa, Olancho, donde recibió múltiples disparos.
Momentos posteriores a iniciar el atentado, el sicario se ocultó tras este vehículo para hacer más detonaciones de arma de fuego.
La víctima del ataque, quien logró sobrevivir al hecho violento, fue trasladada a un centro asistencial con una herida de bala en uno de sus brazos.
Escena del lugar donde el sujeto armado interceptó al conductor del pick up, colocándose frente a la ventanilla para iniciar el ataque directo.
En el área donde ocurrió el tiroteo había varios vehículos estacionados, uno de los cuales fue utilizado por el agresor para cubrirse tras la respuesta de la víctima.
Los videos de cámaras de seguridad muestran al sospechoso llegar a bordo de una motocicleta y vistiendo camiseta roja.
Evidencia del pánico vivido en la zona, donde personas que se encontraban cerca del hecho huyeron para resguardarse de los disparos.
En el video se observa que el sicario se acercó al vehículo y disparó varias veces, ahí quedaron varios casquillos sobre el pavimento.
La ventanilla del vehículo muestra cómo el automotor quedó con al menos 12 impactos de bala.
Pese al atentado brutal, el conductor del vehículo logró evadir la mayoría de los proyectiles y eso le salvó la vida.
El hecho violento ocurrió a plena luz del día y hasta el momento ni la víctima ni el atacante han sido identificados.