Pareja falsificó acta de nacimiento para quitarle su hija a una madre en Colón

Colón, Honduras.- Una pareja fue detenida por las autoridades luego de falsificar un acta de nacimiento para apropiarse de una menor de edad en la colonia Monroy, sector de la aldea Isletas, en Tocoa, departamento de Colón.

La detención se ejecutó luego de que la madre de la niña denunciara que, tras regresar de trabajar, no pudo recuperar a su hija, a quien había dejado bajo el cuidado del padre biológico, quien, junto a su nueva pareja, se negó a entregársela.

Para recuperar a su hija, la madre llegó hasta el Ministerio Público a interponer la denuncia, donde los ahora detenidos, de 62 y 52 años de edad, aseguraron ser los padres biológicos de la menor, presentando un acta de nacimiento.