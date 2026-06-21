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Heridas en el cuello y restos de cabello en sus manos: crimen de Amy Núñez en el barrio Perpetuo Socorro

Amy Núñez era la joven hallada muerta en el barrio Perpetuo Socorro, con heridas punzantes en el cuello y restos de cabello en sus manos. Era empleada del gobierno

  • Actualizado: 21 de junio de 2026 a las 10:38
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Como Amy Elizabeth Núñez Rodríguez fue identificada la joven que fue hallada muerta en el barrio Perpetuo Socorro. ¿Quién era y qué se sabe del caso?

 Foto: Redes sociales
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El hecho se registró la madrugada del pasado jueves 20 de junio, alrededor de las 5:55 de la mañana, cuando vecinos realizaron el macabro hallazgo del cuerpo de Amy tendido en el suelo.

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Las imágenes sensibles muestran a la joven vestida con un pantalón de mezclilla azul con rayas blancas, una camisa negra de manga larga y calcetines del mismo color.

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El cuerpo yacía en un charco de sangre. De forma preliminar se informó que la víctima presentaba varias heridas punzantes en el cuello, presuntamente provocadas con un objeto punzocortante.

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Además, en sus manos se encontraron restos de cuero cabelludo, que presuntamente pertenecerían a su agresor, lo que podría convertirse en una pista clave para las investigaciones.

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En la zona donde presentaba las lesiones también se observó un tatuaje con forma de flor. El cuerpo fue trasladado de inmediato a la morgue del Ministerio Público.

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La joven era empleada del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), institución que mediante un acuerdo de duelo lamentó lo sucedido.

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“Expresamos nuestras más sentidas muestras de pesar y solidaridad a sus familiares, amistades y seres queridos ante esta irreparable pérdida”, expresó el INAMI.

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El hecho se registró en la 12 calle de Comayagüela, frente a una reconocida panadería de la zona, a una cuadra del Instituto Dr. Jesús Aguilar Paz.

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Personal de Medicina Forense, agentes de la Policía Nacional y técnicos de Inspecciones Oculares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), junto a un fiscal del Ministerio Público (MP), realizaron el levantamiento del cadáver para su traslado a la morgue.

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