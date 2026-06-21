Heridas en el cuello y restos de cabello en sus manos: crimen de Amy Núñez en el barrio Perpetuo Socorro

Como Amy Elizabeth Núñez Rodríguez fue identificada la joven que fue hallada muerta en el barrio Perpetuo Socorro. ¿Quién era y qué se sabe del caso?
El hecho se registró la madrugada del pasado jueves 20 de junio, alrededor de las 5:55 de la mañana, cuando vecinos realizaron el macabro hallazgo del cuerpo de Amy tendido en el suelo.
Las imágenes sensibles muestran a la joven vestida con un pantalón de mezclilla azul con rayas blancas, una camisa negra de manga larga y calcetines del mismo color.
El cuerpo yacía en un charco de sangre. De forma preliminar se informó que la víctima presentaba varias heridas punzantes en el cuello, presuntamente provocadas con un objeto punzocortante.
Además, en sus manos se encontraron restos de cuero cabelludo, que presuntamente pertenecerían a su agresor, lo que podría convertirse en una pista clave para las investigaciones.
En la zona donde presentaba las lesiones también se observó un tatuaje con forma de flor. El cuerpo fue trasladado de inmediato a la morgue del Ministerio Público.
La joven era empleada del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), institución que mediante un acuerdo de duelo lamentó lo sucedido.
“Expresamos nuestras más sentidas muestras de pesar y solidaridad a sus familiares, amistades y seres queridos ante esta irreparable pérdida”, expresó el INAMI.
El hecho se registró en la 12 calle de Comayagüela, frente a una reconocida panadería de la zona, a una cuadra del Instituto Dr. Jesús Aguilar Paz.
Personal de Medicina Forense, agentes de la Policía Nacional y técnicos de Inspecciones Oculares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), junto a un fiscal del Ministerio Público (MP), realizaron el levantamiento del cadáver para su traslado a la morgue.