Tenía rastros de cuero cabelludo de su agresor en sus manos: detalles del crimen en el barrio Perpetuo Socorro

Un nuevo hallazgo de un cuerpo sin vida se registró en horas de la madrugada de este sábado, luego de que vecinos del barrio Perpetuo Socorro, en Comayagüela, reportaran el hecho en plena vía pública. Esto es lo que se sabe:
El crimen fue reportado a eso de las 5:55 de la mañana, en la 12 calle de la capital, frente a una panadería reconocida de la zona y a pocos metros del Instituto Dr. Jesús Aguilar Paz.
De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo de la víctima estaba bajo un charco de sangre cuando los residentes se percataron de la situación y alertaron de inmediato a las autoridades.
La mujer, de quien hasta el momento se desconoce la identidad, vestía un pantalón de mezclilla color azul con rayas blancas, una camisa negra de manga larga y calcetines del mismo color.
El cuerpo presentaba heridas provocadas con un arma blanca. Según las descripciones en la escena, todo indica que los malhechores habrían intentado degollarla.
Versiones preliminares señalan que la víctima habría intentado defenderse del ataque, ya se encontraron rastros de cuero cabelludo en sus manos.
En el cuerpo también se observó un tatuaje; sin embargo, no se logró observar con claridad, pues en esa área precisamente tenía la herida, lo que no permitió su identificación completa.
Las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a la morgue del Ministerio Público, donde permanece como desconocido.
El cuerpo, hasta esta hora (6:35 p. m.), no ha sido reclamado por sus familiares, por lo que se espera que en las próximas horas se amplíe la información.
Los rastros de cuero cabelludo en sus manos podrían ser un punto clave para la identificación de sus agresores, por lo que sigue la investigación del caso.