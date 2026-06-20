VIDEO: conductor impacta contra una gasolinera y deja dos heridos en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Cámaras de seguridad grabaron el momento exacto en el que un vehículo estuvo a punto de provocar una tragedia tras impactar contra una bomba de combustible en una gasolinera ubicada sobre la calle Los Alcaldes, en Tegucigalpa..

El incidente ocurrió este sábado -20 de junio- exactamente a la 1:00 de la tarde, a pocos metros de la entrada a la residencial Ciudad Nueva.

El vehículo terminó estrellándose

Según se muestra en las grabaciones, el conductor de un automóvil marca Honda, modelo Civic, color negro y con placas HCL-2479, habría perdido el control de la unidad por causas que aún no han sido determinadas e impactó contra la estación de gasolina.