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VIDEO: conductor impacta contra una gasolinera y deja dos heridos en la capital

En videos se observa que el vehículo era conducido por un joven que aparentemente sería menor de edad, pero este dato no ha sido confirmado por las autoridades

  • Actualizado: 20 de junio de 2026 a las 18:49

Tegucigalpa, Honduras.- Cámaras de seguridad grabaron el momento exacto en el que un vehículo estuvo a punto de provocar una tragedia tras impactar contra una bomba de combustible en una gasolinera ubicada sobre la calle Los Alcaldes, en Tegucigalpa..

El incidente ocurrió este sábado -20 de junio- exactamente a la 1:00 de la tarde, a pocos metros de la entrada a la residencial Ciudad Nueva.
El vehículo terminó estrellándose

Según se muestra en las grabaciones, el conductor de un automóvil marca Honda, modelo Civic, color negro y con placas HCL-2479, habría perdido el control de la unidad por causas que aún no han sido determinadas e impactó contra la estación de gasolina.

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En el lugar se encontraban tres personas empleadas de la gasolinera (dos mujeres y un hombre), quienes, a pesar de actuar rápido, fueron embestidas por el vehículo, quedando dos de las víctimas en el suelo.

Tras el impacto, equipos de emergencia se desplazaron rápidamente al lugar para brindar asistencia a los heridos. Aunque el choque no provocó una explosión de gran magnitud, sí provocó leves llamas, las cuales fueron controladas oportunamente por miembros del Cuerpo de Bomberos.

​​​​​​En videos que circulan en redes sociales se observa que el vehículo era conducido por un joven que aparentemente sería menor de edad. Sin embargo, no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades competentes.

El mismo conductor intentó ayudar al personal herido. El hecho generó alarma entre las personas que se encontraban en el lugar.

El mismo conductor intentó ayudar al personal herido. El hecho generó alarma entre las personas que se encontraban en el lugar.

 (Foto: Captura de video)

Personas que se encontraban en el lugar lograron retener al conductor mientras llegaban las autoridades, con el objetivo de evitar un posible intento de fuga.

Paramédicos del sistema de emergencias 911, miembros del Cuerpo de Bomberos y agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), llegaron a relizar labores de asistencia para el personal herido.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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