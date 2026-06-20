Allbry Romero intentó defender a un hombre y fue asesinado en Puerto Cortés

Familiares piden justicia por la muerte de Allbry Romero, conocido como "Nego", luego de ser atacado con un puñal tras defender a una persona la noche del viernes en el sector de La Pozona, Puerto Cortés.
De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, Allbry Josep Romero Parchman, de 37 años y originario de Islas de la Bahía, no formaba parte de la discusión que terminó con su vida.
Según relataron, Romero Parchman decidió intervenir al observar que una persona estaba siendo agredida físicamente, sin imaginar que ese mismo hombre lo agrediría.
Un video muestra el momento en que el hombre intenta apartar al agresor de la víctima, pero este, enfurecido, lo apuñala en el pecho, dejándolo gravemente herido.
Las versiones indican que el altercado se produjo presuntamente bajo los efectos del alcohol y que varias personas participaban en la pelea.
En medio del conflicto, Allbry habría intentado defender a uno de los involucrados, pero todo escaló rápidamente hasta convertirse en un ataque con arma blanca que acabó con su vida.
Las imágenes, que posteriormente comenzaron a circular en redes sociales, muestran a la víctima intentando alejarse del lugar mientras era perseguida por el presunto responsable del ataque.
Familiares aseguran que pese a los esfuerzos por salvarle la vida, falleció debido a la gravedad de la herida sufrida en el pecho.
Los familiares de la víctima sostienen que el presunto responsable ya está plenamente identificado. Asimismo, afirman que las grabaciones de las cámaras de seguridad son una prueba para el esclarecimiento del caso.
Familiares y amigos de Allbry exigen justicia y piden ayuda para cubrir los gastos fúnebres y poder darle sepultura.