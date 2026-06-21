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Joven acusado de maltratar a su esposa mordió a un policía cuando era detenido en Atlántida

Mientras era detenido, una funcionaria policial fue mordida en uno de sus brazos, luego de que el joven de 19 años intentara soltarse mientras era trasladado

  • Actualizado: 21 de junio de 2026 a las 14:38
Joven acusado de maltratar a su esposa mordió a un policía cuando era detenido en Atlántida

La pareja sentimental manifestó haber sido víctima de agresiones físicas, decidió no formalizar una denuncia por ese hecho.

 Foto: Redes sociales

Atlántida, Honduras.- Una denuncia por presunta violencia doméstica terminó con la captura de un joven de 19 años y con una acusación por atentado contra una agente policial, luego de que este la mordiera durante el procedimiento de detención en La Ceiba, Atlántida.

Los hechos se registraron en la colonia Carmen Elena, donde vecinos alertaron a las autoridades sobre la agresión en contra de una mujer por parte de su pareja sentimental.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el sector tras recibir el reporte, donde encontraron al individuo que lanzaba piedras contra varias viviendas de la zona.

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De acuerdo con las autoridades, los mismos vecinos identificaron al joven como el mismo que momentos antes habría golpeado a su compañera de hogar.

El sospechoso habría intentado escapar e ingresar a su vivienda, pero su pareja permitió el ingreso de los uniformados para lograr su captura.

Durante su detención, una funcionaria policial fue mordida en uno de sus brazos, luego de este intentar soltarse mientras era trasladado bajo custodia.

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Las autoridades identificaron al detenido como un hombre de 19 años, originario del departamento de Gracias a Dios y residente en la colonia donde ocurrieron los hechos.

La pareja sentimental manifestó haber sido víctima de agresiones físicas, decidió no formalizar una denuncia por ese hecho. No obstante, la Policía Nacional informó que el joven será remitido por el delito de atentado contra una funcionaria policial.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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