Joven acusado de maltratar a su esposa mordió a un policía cuando era detenido en Atlántida

Atlántida, Honduras.- Una denuncia por presunta violencia doméstica terminó con la captura de un joven de 19 años y con una acusación por atentado contra una agente policial, luego de que este la mordiera durante el procedimiento de detención en La Ceiba, Atlántida.

Los hechos se registraron en la colonia Carmen Elena, donde vecinos alertaron a las autoridades sobre la agresión en contra de una mujer por parte de su pareja sentimental.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el sector tras recibir el reporte, donde encontraron al individuo que lanzaba piedras contra varias viviendas de la zona.