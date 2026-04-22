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Atentan contra hombre en Juticalpa, Olancho; vehículo quedó pasconeado

La víctima del atentado criminal resultó herido en un brazo, por lo que permanece hospitalizado, mientras su vehículo quedó con múltiples impactos de bala

  • Actualizado: 22 de abril de 2026 a las 14:44

Juticalpa, Honduras.-Un ataque armado se registró la mañana de este miércoles en el barrio La Hoya, en Juticalpa, Olancho, dejando como saldo una persona herida tras ser interceptada por un sicario en motocicleta mientras la víctima se conducía en su vehículo.

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 10:40 de la mañana, cuando la víctima, que se transportaba en una camioneta tipo Hilux color blanco, fue atacada a disparos por un sospechoso que vestía camisa roja y pantalón oscuro. El sospechoso lo interceptó en una esquina del sector.

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El sospechoso fue captado por cámaras de seguridad en distintos comercios de la zona.

El sospechoso fue captado por cámaras de seguridad en distintos comercios de la zona.

 (Foto cortesía: Redes sociales.)
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En medio del violento suceso, el conductor habría logrado repeler el ataque, lo que evitó un desenlace fatal. No obstante, resultó herido en uno de sus brazos producto de los impactos de bala.

El vehículo quedó con múltiples perforaciones de proyectil, evidenciando la intensidad del tiroteo. Al menos una docena de impactos se alcanza a ver en el lado del conductor y la ventanilla destrozada.

El sospechoso disparó en reiteradas ocasiones contra el conductor del vehículo.

El sospechoso disparó en reiteradas ocasiones contra el conductor del vehículo.

 (Foto cortesía: Redes sociales.)

Paramédicos del lugar acudieron rápidamente tras ser alertados para brindar atención al herido, quien posteriormente fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, su identidad no ha sido confirmada por las autoridades y se encontraría recuperándose bajo fuertes medidas de seguridad.

Elementos policiales se hicieron presentes en la zona para acordonar el área e iniciar las investigaciones correspondientes que permitan dar con el paradero del sospechoso de este nuevo hecho violento en Olancho.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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