Atentan contra hombre en Juticalpa, Olancho; vehículo quedó pasconeado

Juticalpa, Honduras.-Un ataque armado se registró la mañana de este miércoles en el barrio La Hoya, en Juticalpa, Olancho, dejando como saldo una persona herida tras ser interceptada por un sicario en motocicleta mientras la víctima se conducía en su vehículo. De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 10:40 de la mañana, cuando la víctima, que se transportaba en una camioneta tipo Hilux color blanco, fue atacada a disparos por un sospechoso que vestía camisa roja y pantalón oscuro. El sospechoso lo interceptó en una esquina del sector.

En medio del violento suceso, el conductor habría logrado repeler el ataque, lo que evitó un desenlace fatal. No obstante, resultó herido en uno de sus brazos producto de los impactos de bala. El vehículo quedó con múltiples perforaciones de proyectil, evidenciando la intensidad del tiroteo. Al menos una docena de impactos se alcanza a ver en el lado del conductor y la ventanilla destrozada.