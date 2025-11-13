Capturan a miembro activo de la Pandilla 18 buscado por tráfico ilegal de armas

Juticalpa, Olancho.- Un miembro activo de la Pandilla 18 fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) durante un operativo de seguimiento y vigilancia ejecutado en coordinación con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC). El detenido, identificado con el alias de “El Negro”, de 39 años, es originario de Olanchito, Yoro, y residente en Tegucigalpa. Fue interceptado a la altura de la aldea Talanquera, en el municipio de Juticalpa, cuando se trasladaba en un vehículo sin placas de color negro.

Durante el requerimiento, los agentes confirmaron que el sujeto tenía una orden de captura pendiente por el delito de transporte ilegal de armas de fuego y municiones comerciales, emitida el 24 de septiembre de 2018 por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán.



Amplio historial delictivo