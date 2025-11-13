Incendio reduce a cenizas cuartería en La Ceiba y deja nueve personas afectadas

La Ceiba, Honduras.- Un total de nueve personas resultaron afectadas luego de que un voraz incendio consumiera por completo una cuartería en el barrio La Isla, en la ciudad de La Ceiba, al norte de Honduras.

El siniestro se registró durante la madrugada de este jueves 13 de noviembre, dejando pérdidas materiales totales, aunque, afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.