Incendio reduce a cenizas cuartería en La Ceiba y deja nueve personas afectadas

En el incendio solo se reportaron daños estructurales; el Cuerpo de Bomberos de Honduras intentó detener las llamas, sin embargo, estas se propagaron con rapidez

  • 13 de noviembre de 2025 a las 07:59
El Cuerpo de Bomberos de Honduras llegó al lugar para controlar las llamas en el inmueble.

Foto: Cortesía.

La Ceiba, Honduras.- Un total de nueve personas resultaron afectadas luego de que un voraz incendio consumiera por completo una cuartería en el barrio La Isla, en la ciudad de La Ceiba, al norte de Honduras.

El siniestro se registró durante la madrugada de este jueves 13 de noviembre, dejando pérdidas materiales totales, aunque, afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

Según testigos, las llamas se propagaron con gran rapidez y destruyeron por completo el inmueble antes de que el Cuerpo de Bomberos lograra sofocar el fuego.

Las autoridades aún no han identificado a las personas afectadas y mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas del incendio. No obstante, no se descarta que un posible cortocircuito haya sido el origen del siniestro.

