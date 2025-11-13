Pruebas hundirían a El Burro en el caso del asalto y homicidio inacabado contra “delivery”

San Pedro Sula, Honduras.- Un juez resolvió decretar la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Juan Carlos Urbina Rosales, alias el Burro, acusado de asaltar y herir de bala a un joven repartidor. Urbina Rosales llegó la mañana de ayer, esposado de manos y tobillos, a los juzgados sampedranos para la audiencia inicial. El Ministerio Público lo acusa de los delitos de robo con violencia e intimidación agravada y homicidio en su grado de ejecución de tentativa inacabada en perjuicio del joven Emerson Eleazer Castro. El hecho por el que enfrenta la justicia el procesado ocurrió el pasado 31 de octubre en la colonia Saturno de esta ciudad.

Según el reporte, el joven que trabajaba como repartidor realizaba una entrega cuando fue interceptado por Urbina Rosales. Al negarse a entregar sus pertenencias, el agresor le disparó en el pecho.

Pruebas

Una cámara del casco del "delivery" grabó el ataque. El video muestra cuando el sospechoso le pide de forma amenazante a Castro que le entregue el dinero. Indignado, el repartidor trata de convencer al atacante para que desista del asalto; sin embargo, lo que consigue es que este cargue el arma que porta y le dispare en el pecho. Fiscales del Ministerio Público que trabajan en el caso indicaron que el video es una de las pruebas fundamentales, al igual que el testimonio del "delivery", y que estas hundirían a Juan Carlos Urbina Rosales y lo llevaría a purgar una condena como mínimo de 15 años de cárcel. Manifestaron que el caso lo tienen sustentado, además, con pruebas periciales, documentales y dictámenes forenses.