Reparaba los frenos y el camión comenzó a rodar: José Calderón murió aplastado en El Paraíso

El Paraíso, Honduras.-Un hombre perdió la vida al ser aplastado por un camión en el municipio de Trojes, El Paraíso.
El fallecido es José Esteban Calderón, conocido como “Rascabuche”, quien reparaba el sistema de frenos de su camión cuando empezó a rodar y las llantas pasaron sobre su cuerpo.
Personas que presenciaron el hecho comentaron que Calderón se encontraba frente al cementerio de Trojes revisando los frenos del pesado vehículo pesado, cuando, accidentalmente, el camión comenzó a moverse sin control y terminó aplastándolo.
Los pobladores de Trojes lamentaron la muerte de Calderón, a quien describieron como un hombre trabajador, servicial y querido por todos.
El fallecido era un reconocido colaborador del Club Hípico Trojes.
“Durante muchos años nos acompañó con alegría, compromiso y pasión en cada gira hípica, dejando una huella imborrable en nuestros corazones y en la historia de nuestro club”, publicó la organización.