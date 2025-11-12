Envían a prisión a Juan Carlos Urbina, alias “El Burro”, por asalto armado a repartidor

Cortés, Honduras.- Juan Carlos Urbina, alias “El Burro”, se presentó este miércoles a su audiencia inicial por el caso del asalto contra el joven repartidor Emerson Castro. El Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra Juan Carlos Urbina Rosales.

Al imputado se le acusa de los delitos de robo con violencia e intimidación agravada y homicidio en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de Emerson Eliazer Nájera Castro, el repartidor que recibió un disparo el pasado 3 de noviembre. Durante la audiencia inicial, la Fiscalía presentó pruebas documentales, periciales y testificales, entre ellas el video que se difundió en redes sociales.