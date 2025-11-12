  1. Inicio
Envían a prisión a Juan Carlos Urbina, alias “El Burro”, por asalto armado a repartidor

Juan Carlos Urbina, conocido como “El Burro”, enfrentará prisión preventiva tras ser acusado de robo con violencia y tentativa de homicidio contra un joven repartidor en San Pedro Sula

Dictan prisión preventiva a “El Burro” Urbina por asalto y tentativa de homicidio contra repartidor.

 Foto: Opsa

Cortés, Honduras.- Juan Carlos Urbina, alias “El Burro”, se presentó este miércoles a su audiencia inicial por el caso del asalto contra el joven repartidor Emerson Castro.

El Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra Juan Carlos Urbina Rosales.

"El Burro" tras su captura: "Se me disparó el arma"

Al imputado se le acusa de los delitos de robo con violencia e intimidación agravada y homicidio en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de Emerson Eliazer Nájera Castro, el repartidor que recibió un disparo el pasado 3 de noviembre.

Durante la audiencia inicial, la Fiscalía presentó pruebas documentales, periciales y testificales, entre ellas el video que se difundió en redes sociales.

Se afeitó la barba para ocultarse: Así capturaron a "El Burro", hombre que asaltó a delivery

Asimismo, se presentaron como evidencias los testimonios de testigos, el acta de denuncia y los dictámenes forenses del hospital y del centro de salud municipal.

La Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva al considerar que existen indicios racionales suficientes y peligro de fuga.

Por otro lado, la defensa del imputado rechazó la acusación, argumentando que “uno de los ilícitos absorbe al otro”, y anunció que apelará la resolución, solicitando el sobreseimiento provisional y definitivo por ambos delitos.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

