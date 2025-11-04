  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Se afeitó la barba para ocultarse: Así capturaron a "El Burro", hombre que asaltó a delivery

"El Burro", como se le conocía en el mundo criminal, fue detenido en San Pedro Sula; intentó evadir a la Policía afeitándose. Es acusado de asaltar y disparar contra un repartidor

  • 04 de noviembre de 2025 a las 17:11
Se afeitó la barba para ocultarse: Así capturaron a El Burro, hombre que asaltó a delivery
1 de 10

Juan Carlos Luque, conocido como "El Burro", fue capturado la madrugada de este martes en el sector de El Zapotal, al noroeste de San Pedro Sula. Aquí los detalles:

 Foto: captura de pantalla
Se afeitó la barba para ocultarse: Así capturaron a El Burro, hombre que asaltó a delivery
2 de 10

De acuerdo con el comisionado Rolando Ponce Canales, jefe de la regional de policía número 2 del Valle de Sula, Luque fue ubicado por agentes policiales luego de que intentara esconderse en la zona.

 Foto: captura de pantalla
Se afeitó la barba para ocultarse: Así capturaron a El Burro, hombre que asaltó a delivery
3 de 10

Para evitar ser reconocido, se afeitó la barba y el bigote, aunque vestía la misma camisa con la que había sido identificado en videos difundidos previamente.

 Foto: captura de pantalla
Se afeitó la barba para ocultarse: Así capturaron a El Burro, hombre que asaltó a delivery
4 de 10

Luque, originario del departamento de Olancho y residente en Choloma, Cortés, trabajaba como descargador de camiones en un mercado sampedrano.

 Foto: captura de pantalla
Se afeitó la barba para ocultarse: Así capturaron a El Burro, hombre que asaltó a delivery
5 de 10

Es señalado por asaltar y disparar contra un repartidor (delivery) que realizaba su labor, hecho que generó indignación en la población hondureña.

 Foto: captura de pantalla
Se afeitó la barba para ocultarse: Así capturaron a El Burro, hombre que asaltó a delivery
6 de 10

La Policía Nacional había ofrecido una recompensa de 200 mil lempiras a quien proporcionara información que permitiera su ubicación y captura.

 Foto: Policía Nacional
Se afeitó la barba para ocultarse: Así capturaron a El Burro, hombre que asaltó a delivery
7 de 10

Tras ser detenido, las autoridades confirmaron que "El Burro" formaba parte de la "Banda del Alfredo", dedicada a robos en distintos puntos de San Pedro Sula.

 Foto: captura de pantalla
Se afeitó la barba para ocultarse: Así capturaron a El Burro, hombre que asaltó a delivery
8 de 10

Durante su detención, Luque confesó haber cometido varios asaltos.

Foto: captura de pantalla
Se afeitó la barba para ocultarse: Así capturaron a El Burro, hombre que asaltó a delivery
9 de 10

"He asaltado como cinco veces, lo hice por necesidad. No fue mi intención disparar al joven", dijo.

 Foto: captura de pantalla
Se afeitó la barba para ocultarse: Así capturaron a El Burro, hombre que asaltó a delivery
10 de 10

El sospechoso fue trasladado a las instalaciones policiales para continuar con el proceso investigativo y posteriormente ser remitido a los tribunales correspondientes.

 Foto: captura de pantalla
Cargar más fotos