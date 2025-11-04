Se afeitó la barba para ocultarse: Así capturaron a "El Burro", hombre que asaltó a delivery

Juan Carlos Luque, conocido como "El Burro", fue capturado la madrugada de este martes en el sector de El Zapotal, al noroeste de San Pedro Sula. Aquí los detalles:
De acuerdo con el comisionado Rolando Ponce Canales, jefe de la regional de policía número 2 del Valle de Sula, Luque fue ubicado por agentes policiales luego de que intentara esconderse en la zona.
Para evitar ser reconocido, se afeitó la barba y el bigote, aunque vestía la misma camisa con la que había sido identificado en videos difundidos previamente.
Luque, originario del departamento de Olancho y residente en Choloma, Cortés, trabajaba como descargador de camiones en un mercado sampedrano.
Es señalado por asaltar y disparar contra un repartidor (delivery) que realizaba su labor, hecho que generó indignación en la población hondureña.
La Policía Nacional había ofrecido una recompensa de 200 mil lempiras a quien proporcionara información que permitiera su ubicación y captura.
Tras ser detenido, las autoridades confirmaron que "El Burro" formaba parte de la "Banda del Alfredo", dedicada a robos en distintos puntos de San Pedro Sula.
Durante su detención, Luque confesó haber cometido varios asaltos.
"He asaltado como cinco veces, lo hice por necesidad. No fue mi intención disparar al joven", dijo.
El sospechoso fue trasladado a las instalaciones policiales para continuar con el proceso investigativo y posteriormente ser remitido a los tribunales correspondientes.