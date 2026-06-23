EN FOTOS: Empleados rescatados y bodegas en cenizas tras incendio en el anillo periférico

Desde hace poco más de tres horas, elementos del Cuerpo de Bomberos, las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se encuentran realizando labores de rescate para salvaguardar la vida de los empleados de las bodegas que tomaron fuego esta mañana. Aquí las fotos.
La tragedia ocurrió cuando parte del cerro cedió sobre las bodegas ubicadas en el anillo periférico, provocando que estas tomaran fuego rápidamente, propagándose a los locales aledaños.
De manera preliminar, elementos bomberiles informaron que una posible filtración de agua habría provocado que el cerro se debilitara y se derrumbara, cayendo sobre estos locales.
El colapso de estas piedras provocó la explosión en los locales, generando un incendio que se propagó rápidamente debido a que uno de estos era de venta de pinturas y productos inflamables.
En fotos tomadas por el equipo de EL HERALDO se muestran a miembros del Cuerpo de Bomberos con su maquinaria intentando sofocar las llamas que consumieron estos negocios.
Ingelmec- Ofibodegas Perisur-, Promocom y otras empresas aledañas son las principales afectadas, luego de que rocas de gran tamaño cayeran sobre estos locales.
Desde otras tomas se observa a uno de los camiones dañado a punto de caer, mientras que otros fueron aplastados por las grandes piedras, así como postes de luz dañados.
Se informó que al menos 40 personas habrían quedado atrapadas en la parte de arriba de las instalaciones, cerca del muro; sin embargo, todas se encontraban a salvo.