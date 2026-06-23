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EN FOTOS: Empleados rescatados y bodegas en cenizas tras incendio en el anillo periférico

Olores tóxicos, vehículos dañados y escombros se observan en el lugar del incendio registrado esta mañana en unas bodegas del anillo periférico

  • Actualizado: 23 de junio de 2026 a las 10:51
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Desde hace poco más de tres horas, elementos del Cuerpo de Bomberos, las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se encuentran realizando labores de rescate para salvaguardar la vida de los empleados de las bodegas que tomaron fuego esta mañana. Aquí las fotos.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
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La tragedia ocurrió cuando parte del cerro cedió sobre las bodegas ubicadas en el anillo periférico, provocando que estas tomaran fuego rápidamente, propagándose a los locales aledaños.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
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De manera preliminar, elementos bomberiles informaron que una posible filtración de agua habría provocado que el cerro se debilitara y se derrumbara, cayendo sobre estos locales.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
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El colapso de estas piedras provocó la explosión en los locales, generando un incendio que se propagó rápidamente debido a que uno de estos era de venta de pinturas y productos inflamables.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
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En fotos tomadas por el equipo de EL HERALDO se muestran a miembros del Cuerpo de Bomberos con su maquinaria intentando sofocar las llamas que consumieron estos negocios.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
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Ingelmec- Ofibodegas Perisur-, Promocom y otras empresas aledañas son las principales afectadas, luego de que rocas de gran tamaño cayeran sobre estos locales.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
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Desde otras tomas se observa a uno de los camiones dañado a punto de caer, mientras que otros fueron aplastados por las grandes piedras, así como postes de luz dañados.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
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Desde otras tomas se observa a uno de los camiones dañado a punto de caer, mientras que otros fueron aplastados por las grandes piedras, así como postes de luz dañados.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
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Se informó que al menos 40 personas habrían quedado atrapadas en la parte de arriba de las instalaciones, cerca del muro; sin embargo, todas se encontraban a salvo.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
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