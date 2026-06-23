Jugador de Francia fue captado con sustancia ilícita y desata revuelo en el Mundial 2026

Estrella de la selección de Francia en el ojo del huracán luego de que se encontrara una sustancia prohibida en sus artículos personales previo a partido del Mundial 2026.
La selección de Francia continúa confirmando su condición de favorita en la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. El conjunto comandado por Didier Deschamps consiguió una amplia victoria frente a Irak, resultado que le aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final.
Dentro del terreno de juego, todo marcha de manera positiva para los franceses. Kylian Mbappé fue una de las grandes figuras al marcar un doblete, mientras que Ousmane Dembélé también se hizo presente en el marcador. No obstante, una controversia extradeportiva terminó acaparando gran parte de la atención mediática.
El protagonista de la polémica es Michael Olise, atacante del Bayern Múnich y una de las piezas del tridente ofensivo francés. El futbolista quedó en el centro del debate luego de que se difundiera una fotografía que rápidamente se volvió viral en redes sociales.
En la imagen se observa el espacio asignado a Olise en el vestuario del Lincoln Financial Field de Filadelfia. Junto a sus pertenencias deportivas aparece un pequeño recipiente que, según varios usuarios, contiene una sustancia conocida como Snus.
El snus es un producto derivado del tabaco húmedo y molido, originario de Suecia. A diferencia de los cigarrillos convencionales, no produce humo y su forma de consumo es completamente distinta.
Quienes lo utilizan colocan una pequeña bolsita bajo el labio superior, entre la encía y el labio. La nicotina se absorbe gradualmente mientras el producto permanece en esa zona durante varios minutos.
La controversia tomó fuerza debido a que la comercialización del Snus está prohibida tanto en Francia como en Alemania, país donde Olise desarrolla su carrera profesional. Además, su venta está restringida en la mayoría de las naciones que integran la Unión Europea.
Pese a estas limitaciones legales, el consumo de snus ha ganado popularidad entre algunos deportistas de alto rendimiento. Varios futbolistas afirman utilizarlo para relajarse o mantenerse concentrados antes de los encuentros.
No es la primera vez que este producto genera debate en el ámbito futbolístico. En 2018, el delantero inglés Jamie Vardy fue fotografiado con una caja de Snus antes de disputar un compromiso internacional.
A raíz de este episodio, surgieron interrogantes sobre las posibles consecuencias legales que podría enfrentar el joven jugador francés por la posesión de este producto.
Lo cierto es que la normativa relacionada con el Snus cambia de un país a otro. En muchos casos, cuando se trata de cantidades destinadas al consumo personal, las sanciones suelen ser limitadas.
Las autoridades aduaneras o policiales europeas generalmente optan por decomisar y destruir el producto. En determinadas circunstancias, también pueden imponer multas económicas si consideran que se exceden los márgenes permitidos para uso individual.
Hasta ahora, la FIFA no ha emitido ninguna declaración oficial sobre la situación. Debido a que el Snus no figura como una sustancia destinada a mejorar el rendimiento deportivo de manera ilícita, una sanción futbolística parece poco probable.
Mientras la discusión continúa generando opiniones en redes sociales, la selección francesa procura mantenerse enfocada en la competición. Con la clasificación ya asegurada, el equipo centra sus esfuerzos en la próxima ronda y en seguir avanzando hacia la conquista del campeonato.