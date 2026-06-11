Rescatan con vida a taxista secuestrado en zona montañosa de Santa Bárbara

La acción fue ejecutada por equipos de la Unidad Nacional Antisecuestro, que desarrollaron una serie de trabajos de inteligencia y seguimiento tras recibir la denuncia sobre la desaparición del transportista, quien había sido retenido por individuos que posteriormente exigieron dinero a cambio de su liberación.

Santa Bárbara, Honduras.- Luego de permanecer varios días privado de libertad, un joven conductor de taxi fue localizado y rescatado con vida por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en una comunidad del municipio de Atima, departamento de Santa Bárbara.

De acuerdo con las indagaciones policiales, el afectado, identificado como Kevin Javier Pérez Serrano, se desempeñaba como taxista VIP en El Progreso, Yoro. El pasado salió el lunes a realizar un viaje hacia el occidente del país tras aceptar un servicio solicitado por varias personas.

Horas después de su salida, familiares comenzaron a recibir mensajes enviados desde el teléfono móvil del conductor, en los que se exigía el pago de 150 mil lempiras para garantizar su liberación. Los remitentes también amenazaban con atentar contra su vida si no se cumpliera con la entrega del dinero en el plazo establecido.

Ante la denuncia, investigadores especializados iniciaron un operativo que incluyó la recopilación de información y el rastreo de posibles ubicaciones en distintos puntos de Santa Bárbara. Las pesquisas permitieron determinar el lugar donde el joven era mantenido bajo cautiverio.

La mañana de este jueves, los agentes llegaron a un sector de difícil acceso en la aldea Río Frío, donde encontraron a la víctima sana y salva. Según el informe oficial, los secuestradores lograron escapar al notar la presencia policial, dejando abandonado al conductor.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a los responsables y proceder con su captura, mientras que el joven fue puesto bajo resguardo para recibir atención y posteriormente reunirse con sus familiares.