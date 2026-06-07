Fingió su secuestro y pedía L1.5 millones: recuperan a menor de 15 años tras irse con su novio

Cortés, Honduras.- Una menor de tan solo 15 años habría fingido su propio secuestro y solicitó a su familia el pago de 1.5 millones de lempiras por su rescate. La Policía Nacional, a través de la Unidad Nacional Antisecuestro de la DPI-SPS, en apoyo de la DNPSC y la UMEP-9 de La Lima, Cortés, confirmó este domingo el hallazgo de la menor. Las autoridades lograron localizar a la menor tras operativos en el sector de Brisas del Plan, en el municipio de San Manuel, Cortés, donde finalmente fue ubicada.

Las investigaciones indican que la menor fue reportada como desaparecida el viernes 05 de mayo de 2026, luego de que saliera a entregar unas donas al negocio donde trabaja su hermana. Tras la desaparición, los familiares de la menor comenzaron a recibir mensajes de un supuesto grupo que aseguraba tenerla secuestrada en Villanueva, Cortés. Los supuestos secuestradores exigían una suma de 1.5 millones de lempiras a cambio de su liberación. Sin embargo, posteriormente no se registraron nuevas exigencias. Fue el pasado 5 de junio cuando la menor se comunicó con su hermana y le manifestó que se encontraba con su novio, de nacionalidad salvadoreña, en un restaurante. Posteriormente también se comunicó con su abuelo, solicitándole que no la buscaran, ya que estaba por su propia voluntad con su pareja.