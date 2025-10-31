Jonathan fingió su secuestro con ayuda de amigos: pidió L3 millones para comprar un carro

Tegucigalpa, Honduras.- Un joven identificado como Jonathan García Ramírez fue reportado como secuestrado mientras se trasladaba de Tegucigalpa hacia San Pedro Sula. Sus supuestos captores exigían tres millones de lempiras a cambio de su liberación.

Sin embargo, todo era parte de una coartada planificada por él mismo y dos de sus amigos. Precisamente, uno de sus amigos era el encargado de realizar las llamadas y exigir la entrega de la suma de dinero solicitada.

Tras una operación simultánea en la Residencial Plaza Joya de Tegucigalpa y el barrio La Libertad, en el municipio de Yuscarán, departamento de El Paraíso, tres personas fueron detenidas por el delito de simulación de secuestro y perjuicio a la administración de justicia. Los detenidos fueron identificados como Jonathan Adalberto García Ramírez, de 30 años, originario de San Pedro Sula y residente en la Residencial La Joya; Esteban Javier Mora Morales, de 23 años; y Marvin Geovanny Martínez Mendoza, de 26 años, quienes son los otros dos capturados.