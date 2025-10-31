Jonathan fingió su secuestro con ayuda de amigos: pidió L3 millones para comprar un carro

Tegucigalpa, Honduras.- Un joven identificado como Jonathan García Ramírez fue reportado como secuestrado mientras se trasladaba de Tegucigalpa hacia San Pedro Sula.
Sus supuestos captores exigían tres millones de lempiras a cambio de su liberación.
Sin embargo, todo era parte de una coartada planificada por él mismo y dos de sus amigos. Precisamente, uno de sus amigos era el encargado de realizar las llamadas y exigir la entrega de la suma de dinero solicitada.
Tras una operación simultánea en la Residencial Plaza Joya de Tegucigalpa y el barrio La Libertad, en el municipio de Yuscarán, departamento de El Paraíso, tres personas fueron detenidas por el delito de simulación de secuestro y perjuicio a la administración de justicia.
Los detenidos fueron identificados como Jonathan Adalberto García Ramírez, de 30 años, originario de San Pedro Sula y residente en la Residencial La Joya; Esteban Javier Mora Morales, de 23 años; y Marvin Geovanny Martínez Mendoza, de 26 años, quienes son los otros dos capturados.
Las investigaciones revelan que los tres hombres fueron detenidos en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado de Letras Seccional de Yuscarán, el pasado 15 de octubre de 2025.
El joven fue reportado como secuestrado el 1 de agosto; sin embargo, las investigaciones de la Unidad Antisecuestros revelaron que había fingido su propio secuestro, con la colaboración de un amigo que realizaba las llamadas de exigencia económica.
Las autoridades indicaron que el plan tenía como objetivo obtener el dinero para saldar deudas y adquirir un nuevo vehículo.
Tras confirmarse la simulación, el Ministerio Público solicitó la orden de captura contra los tres implicados, quienes fueron localizados mediante labores de vigilancia e inteligencia.