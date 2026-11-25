Nueva York, Estados Unidos. -Un hondureño de 25 años fue arrestado en Nueva York, acusado de asesinar a Jin Yu, una ciudadana de origen chino de 62 años, y cometer una agresión sexual durante un ataque en un apartamento de Chinatown, Manhattan, Nueva York. El sospechoso fue identificado como Alexander Florentino Maldonado y fue arrestado el sábado 21 de noviembre, después de que presuntamente ingresara al apartamento de la víctima, atacara a su compañero de vivienda y provocara la muerte de la mujer. El caso ha generado controversia en Estados Unidos por los antecedentes policiales del hondureño y las reiteradas liberaciones que, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ocurrieron pese a cinco solicitudes de retención migratoria presentadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Así ocurrió el ataque en Chinatown

De acuerdo con una denuncia penal presentada ante un tribunal de Manhattan, las cámaras de seguridad captaron a Florentino cuando ingresaba al edificio residencial ubicado en el número 27 de Catherine Street, durante la tarde del viernes 20 de noviembre. Aproximadamente una hora después, alrededor de las 3:00 de la tarde, el compañero de apartamento de Jin Yu, un hombre de 66 años, regresó a la vivienda e intentó entrar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sin embargo, encontró activada la cadena de seguridad de la puerta y observó a un desconocido en el interior a través de la abertura.

Cuando consiguió ingresar, fue atacado violentamente y sufrió graves lesiones en la cabeza, incluida una hemorragia cerebral. El hombre fue trasladado al hospital Bellevue, donde quedó hospitalizado.

Dentro del apartamento también encontró a Jin Yu, de 62 años, tendida boca abajo en una habitación trasera. Según la denuncia, la mujer estaba parcialmente desnuda de la cintura hacia abajo, tenía un cable negro alrededor del cuello y había rastros de sangre en las áreas comunes. Un agente del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) que llegó al lugar cortó el cable e inició maniobras de reanimación cardiopulmonar. No obstante, un médico de emergencias del hospital Bellevue confirmó la muerte de Yu a las 4:46 de la tarde, aparentemente por estrangulamiento. Después del ataque, los investigadores localizaron al sospechoso en el baño del sótano de un edificio residencial cercano, donde fue arrestado.

Detenido sin derecho a fianza

Florentino compareció el domingo 22 de noviembre ante la jueza Rachel Pauley, del Tribunal Penal de Manhattan. Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó que permaneciera detenido sin derecho a fianza, petición que fue aceptada por la jueza. El hondureño fue enviado a la prisión de Rikers Island, donde permanece mientras espera su próxima comparecencia judicial, programada para el 27 de noviembre de 2026. El acusado enfrenta dos cargos de asesinato en segundo grado, intento de asesinato en segundo grado, allanamiento de morada en primer grado —uno de ellos calificado como delito motivado sexualmente—, abuso sexual en primer grado, estrangulamiento en primero y segundo grado, intento de agresión en primer grado, dos cargos de agresión en segundo grado, intento de allanamiento en segundo grado, poner en peligro el bienestar de un menor y entrada ilegal en propiedad ajena en segundo grado.

El DHS detalla siete arrestos anteriores

El Departamento de Seguridad Nacional difundió un comunicado en el que cuestionó las políticas de santuario de Nueva York y aseguró que las autoridades locales liberaron a Florentino en siete ocasiones durante 2026, antes de su detención por el asesinato de Jin Yu. Según la cronología presentada por el DHS, cinco de esos arrestos estuvieron acompañados de solicitudes de retención migratoria de ICE que no fueron atendidas por las autoridades locales. El 26 de enero de 2026 fue arrestado por posesión criminal de una sustancia controlada en séptimo grado, alteración del orden público y suplantación de identidad.

Mientras que el 18 de marzo de 2026 fue detenido por suplantación de identidad e infracciones generales de las leyes ferroviarias.

El 10 de junio de 2026 fue detenido por posesión criminal de una sustancia controlada en séptimo grado y venta no autorizada de determinados servicios de transporte público.

El 2 de septiembre de 2026 fue capturado por imprudencia temeraria en segundo grado, incendio provocado en quinto grado, posesión criminal de una sustancia controlada en séptimo grado y obscenidad pública.

Mientras que el 28 de septiembre de 2026 fue arrestado por hurto menor. El DHS sostiene que en "las cinco ocasiones ICE había presentado órdenes de detención migratoria, pero el Policía de Nueva York dejó en libertad al hondureño" La cronología federal también registra otras dos detenciones en noviembre, antes del asesinato de la ciudadana china. El 11 de noviembre de 2026, Florentino fue arrestado por posesión criminal de cocaína en quinto grado, hurto menor y posesión criminal de propiedad robada en quinto grado. Posteriormente, el 18 de noviembre, volvió a ser detenido por posesión criminal de una sustancia controlada en séptimo grado, hurto menor y posesión criminal de propiedad robada en quinto grado. Según el DHS, en estas dos ocasiones fue liberado antes de que ICE pudiera presentar una nueva orden de retención migratoria. La segunda detención ocurrió apenas dos días antes del asesinato de Jin Yu. Los registros judiciales citados en la información del caso indican que el jueves 19 de noviembre la jueza Juliet Howard le concedió libertad supervisada sin fianza, pese a que la Fiscalía había solicitado una fianza monetaria de 3,000 dólares. Florentino salió en libertad aproximadamente 24 horas antes del ataque mortal.



ICE presenta una sexta orden de detención

El DHS también informó que Florentino ingresó ilegalmente a Estados Unidos en marzo de 2022. Según el comunicado, fue deportado posteriormente a México y volvió a ingresar al territorio estadounidense en una fecha y por un lugar que no han sido determinados. El historial del hondureño también fue objeto de señalamientos por parte de fuentes policiales citadas en reportes de prensa de Nueva York, que le atribuyen 38 arrestos en Nueva York entre febrero de 2025 y el día del ataque contra Yu. Además, se le atribuye haber incumplido al menos una docena de comparecencias ante tribunales de Manhattan. Después del arresto por el asesinato de Jin Yu, ICE presentó una sexta orden de detención migratoria contra Florentino. El DHS pidió a las autoridades de Nueva York que mantengan al hondureño bajo custodia para que pueda enfrentar los procedimientos migratorios correspondientes.