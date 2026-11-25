Tegucigalpa, Honduras. -El dominio del inglés se ha convertido en una de las principales fortalezas de Honduras en el ámbito educativo y laboral y este año se volvió a posicionar como el segundo país de América Latina con mejor desempeño en este idioma. De acuerdo al Índice de Dominio del Inglés EF EPI 2026, elaborado por Education First, Honduras se posiciona como el segundo país de América Latina con mayor dominio del inglés y ocupa el puesto 28 a nivel mundial. El país obtuvo 554 puntos en el índice que evaluó a 117 países y regiones del mundo. En Latinoamérica, únicamente Argentina superó el resultado hondureño, con 563 puntos. Ambos países fueron los únicos de Latinoamérica que alcanzaron un nivel alto de dominio del idioma, según el estudio. El informe evidencia diferencias entre las habilidades lingüísticas evaluadas de los hondureños; por ejemplo, en el indicador de lectura, el país obtuvo la puntuación más alta, con 576 puntos, seguida de la comprensión auditiva, con 542. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

En la escritura, los hondureños alcanzaron 525 puntos, mientras que en la expresión oral registraron 501, convirtiéndose en la destreza con el resultado más bajo. Eso significa que, aunque existe una mayor capacidad para comprender textos en inglés, todavía hay dificultades para utilizar el idioma mediante la comunicación verbal. En cuanto al dominio del idioma por funciones laborales, las mayores puntuaciones corresponden a las actividades relacionadas con estrategia y gestión de proyectos; en segundo lugar aparecen operaciones, seguido de atención al cliente y recursos humanos. La puntuación hondureña muestra una evolución favorable durante los últimos años. Desde 2018, cuando obtuvo 446 puntos, hasta la edición de 2026, con 554, el país acumuló un incremento de 108 puntos. No obstante, entre 2025 y 2026 la mejora fue de apenas un punto. El informe destaca a Honduras como uno de los países que más rápidamente ha mejorado su dominio del inglés en el mundo durante la última década, pese a que el promedio de América Latina experimentó un retroceso en la edición de este año. En Centroamérica, Honduras lidera la clasificación, seguido de Nicaragua con 512 puntos y El Salvador con 502. Guatemala registró 498 puntos, Costa Rica 488 y Panamá 485 puntos. Para Carlos Sabillón, presidente de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras (Fenieph), este resultado representa el reconocimiento a un trabajo que se ha desarrollado durante décadas en el país.

El docente explicó que la enseñanza bilingüe en Honduras tiene aproximadamente 80 años de historia, con sus primeros antecedentes en las escuelas impulsadas por las compañías bananeras en la zona norte y posteriormente con la creación de centros educativos internacionales y privados. Con el paso del tiempo, la oferta se extendió a diferentes regiones del territorio nacional. Actualmente, según Sabillón, existen más de 300 centros educativos que se identifican como bilingües y que están distribuidos en casi todos los departamentos. El representante de Fenieph considera que uno de los factores que explica el desempeño del hondureño en el dominio del idioma es la metodología de enseñanza utilizada en estos centros, donde los estudiantes comienzan a familiarizarse con el inglés desde la educación prebásica. "El bilingüismo se implanta desde la prebásica, o sea, desde kínder. En una escuela bilingüe, el alumno recibe todas las clases en inglés", explicó. Sabillón detalló que, conforme avanzan los grados, se incorpora progresivamente el español, mientras se mantiene una mayor exposición al inglés. A su criterio, esta metodología permite que los estudiantes desarrollen el inglés como una lengua de uso cotidiano y no solamente como una asignatura que aprenden durante algunas horas a la semana.