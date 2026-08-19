Educación avanza en la implementación de la estrategia nacional de educación digital

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación (Seduc) consolidó la implementación de la Estrategia Nacional de Educación Digital al desarrollar la cuarta reunión ordinaria de la mesa técnica de educación digital con enfoque STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas). Durante el encuentro, las autoridades educativas definieron como prioridades el fortalecimiento de la conectividad, la formación docente y la dotación de recursos tecnológicos, con el propósito de ampliar el acceso a las herramientas digitales en el sistema educativo nacional. Las autoridades educativas hablaron sobre la alianza gubernamental para llevar internet satelital a más de 8,000 centros educativos mediante la tecnología Starlink.

El subsecretario de Asuntos Técnico-Pedagógicos, Dennis Cáceres, explicó que la iniciativa busca transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje en miles de escuelas del país. "Esta es la cuarta reunión de la mesa técnica de educación digital con enfoque STEAM. Lo que hemos discutido hoy es la estrategia de conectividad que beneficiará a miles de centros educativos", dijo. La formación de los docentes también constituye uno de los principales ejes de la estrategia. Las autoridades estiman capacitar a 60,000 profesores sobre el uso de herramientas tecnológicas que permitan incorporar nuevas metodologías dentro del aula. "También abordamos la capacitación que se desarrollará con Google para los 60,000 docentes y el proceso para incorporar dispositivos electrónicos conectados a internet y plataformas de aprendizaje que puedan ser utilizadas por los estudiantes", expresó el funcionario. De acuerdo a las autoridades educativas, la mesa técnica tiene como objetivo coordinar esfuerzos entre diferentes actores para garantizar el acceso equitativo a la educación digital y reducir las brechas tecnológicas que afectan, principalmente, a los estudiantes de las zonas rurales. Cáceres además anunció que en septiembre se realizará un congreso sobre educación digital, así como una feria; en ambas actividades participarán estudiantes, maestros, padres de familia e instituciones vinculadas con el sector educativo.