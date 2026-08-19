MP y gobierno inician acciones contra tiktokers que humillaron a niño a cambio de L500

En tanto, la La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) se pronunció en un comunicado: "Las niñas y niños no cuentan con las herramientas para enfrentar el impacto de la exposición pública ni para controlar el uso de su imagen en entornos digitales. Por ello, cualquier publicación que los involucre debe considerar su protección, evitando mostrar rostros y situaciones que solo los revictimiza".