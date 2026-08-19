MP y gobierno inician acciones contra tiktokers que humillaron a niño a cambio de L500

Luego que dos tiktokers humillaran a un niño a cambio de 500 lempiras, desde el gobierno y el Ministerio Público se han pronunciado e iniciaron acciones en contra de los dos creadores de contenido. Esto es lo que se informa.
En primera instancia se pronunció María Antonieta Mejía, designada presidencial, quien dijo que buscarán ayudar al menor y deducir responsabilidad a los dos tiktokers.
Los dos tiktokers son conocidos como Urías Lobo y Soy Rosel. El Ministerio Público (MP) ya tiene una postura con respecto a lo sucedido con ellos y el menor de edad.
La Fiscalía Regional de Oriente ya investiga el caso, así fue confirmado por Fernando González, portavoz del ente investigativo. “De manera oficial, la Fiscalía Regional de Oriente inicia las investigaciones en este caso en contra de estos creadores de contenido”, indicó.
El portavoz añadió que el MP investiga el caso bajo el delito de trato degradante, contemplado en el artículo 214 del Código Penal vigente.
"El equipo investigador del Módulo de Atención Integral Especializado ya está recopilando todas las pruebas y los indicios para presentar una acusación formal en contra de esos creadores", añadió González.
En tanto, la La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) se pronunció en un comunicado: "Las niñas y niños no cuentan con las herramientas para enfrentar el impacto de la exposición pública ni para controlar el uso de su imagen en entornos digitales. Por ello, cualquier publicación que los involucre debe considerar su protección, evitando mostrar rostros y situaciones que solo los revictimiza".
Y añadieron: "Se hace una exhortación respetuosa a creadores de contenido, medios de comunicación, instituciones, organizaciones de sociedad civil y ciudadanía en general a no exponer a menores de edad en contenidos públicos o digitales, priorizando siempre su protección y el Interés Superior del Niño".
La SENAF afirmó que "procederá conforme a ley ante la exposición mediática de la intimidad de las niñas y niños que vulnere su dignidad y derechos".
Este fue el comunicado de la SENAF con el respecto al caso que ha generado repudio en redes sociales y, en general, en la sociedad hondureña.