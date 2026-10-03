Georgina Rodríguez enfurece y deja mensaje tras humillación a Cristiano Ronaldo en Portugal

Georgina Rodríguez no pudo contenerse y salió a defender a su esposo, Cristiano Ronaldo, luego de polémica salida de Portugal y desata revuelo.
La tensión entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus sumó un nuevo capítulo luego de la salida del delantero de la concentración de Portugal.
Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, reaccionó públicamente contra el seleccionador portugués a través de sus redes sociales.
La española utilizó sus historias de Instagram para cuestionar la decisión de Jorge Jesus de convocar al delantero.
Georgina compartió una publicación en la que aparece una frase atribuida al histórico entrenador Sir Alex Ferguson.
“No sé cómo este hombre puede llevar el nombre de Cristo”, escribió Georgina Rodríguez en referencia a Jorge Jesus.
En la publicación también se cuestionaba la decisión del técnico de convocar a Cristiano Ronaldo pese a no darle protagonismo.
“Si Jorge Jesus sabía en su corazón que no tenía intención de utilizarlo, entonces ¿por qué lo convocó en primer lugar?”, señalaba el mensaje.
La frase compartida por Georgina también cuestionaba la autoridad del entrenador portugués y calificaba su decisión como una muestra de inseguridad.
Sin embargo, varios medios portugueses e internacionales señalaron que la supuesta declaración de Sir Alex Ferguson no pudo ser verificada.
Ante esta situación, Georgina Rodríguez decidió eliminar la publicación de sus historias de Instagram pocos minutos después.
El mensaje apareció después de una semana complicada para Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal.
El delantero de 41 años permaneció en el banquillo durante los 90 minutos en la victoria portuguesa por 2-1 ante Noruega.
Posteriormente, Cristiano Ronaldo abandonó la concentración portuguesa antes del siguiente compromiso internacional.
Ronaldo tomó la decisión después de conversar con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol.
El capitán portugués aseguró que explicará “a su debido tiempo” los motivos que provocaron su salida del equipo nacional.