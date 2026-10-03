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Georgina Rodríguez enfurece y deja mensaje tras humillación a Cristiano Ronaldo en Portugal

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración portuguesa antes del siguiente compromiso internacional de los lusos

  • Actualizado: 03 de octubre de 2026 a las 15:58
Georgina Rodríguez enfurece y deja mensaje tras humillación a Cristiano Ronaldo en Portugal
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Georgina Rodríguez no pudo contenerse y salió a defender a su esposo, Cristiano Ronaldo, luego de polémica salida de Portugal y desata revuelo.

Fotos: Cortesía.
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La tensión entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus sumó un nuevo capítulo luego de la salida del delantero de la concentración de Portugal.
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Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, reaccionó públicamente contra el seleccionador portugués a través de sus redes sociales.
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La española utilizó sus historias de Instagram para cuestionar la decisión de Jorge Jesus de convocar al delantero.
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Georgina compartió una publicación en la que aparece una frase atribuida al histórico entrenador Sir Alex Ferguson.
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“No sé cómo este hombre puede llevar el nombre de Cristo”, escribió Georgina Rodríguez en referencia a Jorge Jesus.
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En la publicación también se cuestionaba la decisión del técnico de convocar a Cristiano Ronaldo pese a no darle protagonismo.
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“Si Jorge Jesus sabía en su corazón que no tenía intención de utilizarlo, entonces ¿por qué lo convocó en primer lugar?”, señalaba el mensaje.
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La frase compartida por Georgina también cuestionaba la autoridad del entrenador portugués y calificaba su decisión como una muestra de inseguridad.
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Sin embargo, varios medios portugueses e internacionales señalaron que la supuesta declaración de Sir Alex Ferguson no pudo ser verificada.
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Ante esta situación, Georgina Rodríguez decidió eliminar la publicación de sus historias de Instagram pocos minutos después.
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El mensaje apareció después de una semana complicada para Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal.
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El delantero de 41 años permaneció en el banquillo durante los 90 minutos en la victoria portuguesa por 2-1 ante Noruega.
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Posteriormente, Cristiano Ronaldo abandonó la concentración portuguesa antes del siguiente compromiso internacional.
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Ronaldo tomó la decisión después de conversar con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol.
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El capitán portugués aseguró que explicará “a su debido tiempo” los motivos que provocaron su salida del equipo nacional.
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