Autoridades del INE piden a la población atender al personal que anda censando

Tegucigalpa, Honduras.-El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) hace un llamado a la población para que atiendan a censistas a nivel nacional.

Técnicos de alto nivel del INE dan a conocer la situación sobre el censo.

Irma Alvarado jefe de censos del INE , dijo: "Queremos hablar y llegar a los hogares para que abran las puertas a los censistas que lleguen a los hogares en las aldeas, barrios y colonias".