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Autoridades del INE piden a la población atender al personal que anda censando

Desde el INE resaltan que el censo poblacional es una herramienta importante para gestionar la política pública del país, por lo que solicitan colaboración

  • Actualizado: 19 de agosto de 2026 a las 12:22
Autoridades del INE piden a la población atender al personal que anda censando

Las autoridades del INE hacen un llamado a los ciudadanos a colaborar con el personal designado a realizar el censo poblacional.

 Foto: Agustín Lagos/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) hace un llamado a la población para que atiendan a censistas a nivel nacional.

Técnicos de alto nivel del INE dan a conocer la situación sobre el censo.

Irma Alvarado jefe de censos del INE , dijo: "Queremos hablar y llegar a los hogares para que abran las puertas a los censistas que lleguen a los hogares en las aldeas, barrios y colonias".

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"No sólo queremos contar cuántos somos, sino donde los encontramos y saber cuales son las condiciones de nuestro país para gestionar la política pública".

"Tenemos identificados a los censistas los que les van a quitar un poco de tiempo para lograr información técnica sobre diversos temas", destacó Irma Alvarado.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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