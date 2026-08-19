Autoridades del INE piden a la población atender al personal que anda censando

Tegucigalpa, Honduras.-El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) hace un llamado a la población para que atiendan a censistas a nivel nacional.
Técnicos de alto nivel del INE dan a conocer la situación sobre el censo.
Irma Alvarado jefe de censos del INE , dijo: "Queremos hablar y llegar a los hogares para que abran las puertas a los censistas que lleguen a los hogares en las aldeas, barrios y colonias".
"No sólo queremos contar cuántos somos, sino donde los encontramos y saber cuales son las condiciones de nuestro país para gestionar la política pública".
"Tenemos identificados a los censistas los que les van a quitar un poco de tiempo para lograr información técnica sobre diversos temas", destacó Irma Alvarado.