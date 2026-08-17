El INE no pregunta en el censo sobre instalación de nuevos contadores de energía ​​​​​​

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una imagen que supuestamente muestra parte del cuestionario utilizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el Censo de Población y Vivienda 2026. En la imagen se plantea una pregunta sobre si los hondureños estarían de acuerdo con la instalación de un nuevo contador. Sin embargo, es falso que esa pregunta forme parte del cuestionario oficial del censo. El INE también confirmó que el levantamiento censal no consulta a la población sobre la instalación de nuevos contadores. “¿Estaría de acuerdo si le ponemos contador nuevo?”, es literalmente la presunta pregunta siete del documento que muestra la imagen que ha sido compartida en Facebook desde el 16 de agosto.

El Censo de Población y Vivienda 2026 es desarrollado por el INE para recopilar información actualizada sobre las personas, los hogares y las características de las viviendas del país. Los datos obtenidos sirven para la planificación de políticas públicas y la distribución de recursos en áreas como salud, educación, vivienda, transporte y servicios públicos. El operativo contempla preguntas relacionadas con aspectos demográficos, socioeconómicos y las condiciones de las viviendas. El INE explica que el propósito es conocer cuántas personas viven en Honduras, dónde residen y cuáles son sus condiciones de vida. Esta información permite posteriormente elaborar estadísticas oficiales y orientar la toma de decisiones públicas.

No existe la pregunta

Una búsqueda en Google con palabras clave relacionadas con “INE”, “censo”, “contador nuevo” y “cuestionario” no permitió localizar documentos oficiales del instituto que incluyan la pregunta mostrada en la publicación. También se revisó la información disponible en el sitio oficial del INE sobre el Censo de Población y Vivienda. En la información publicada sobre el levantamiento se explica que el cuestionario recopila datos demográficos, socioeconómicos y relacionados con las condiciones de las viviendas. No se establece que el operativo tenga como finalidad obtener la autorización de los hogares para realizar cambios en sus contadores. Ante la circulación del contenido, el Instituto Nacional de Estadística publicó una aclaración en sus cuentas oficiales, en la que desmintió que la supuesta pregunta sobre la instalación de un nuevo contador forme parte del cuestionario oficial.