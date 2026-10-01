Hondureño escapó de la guerra Rusia-Ucrania tras caer en una falsa oferta de empleo en Facebook

Kiev, Ucrania.- Hace cinco meses, EL HERALDO informó sobre el caso de cinco hondureños que fueron reclutados bajo engaños para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania y que, afortunadamente, lograron escapar. La historia también fue difundida por otros medios de comunicación y se viralizó dentro y fuera del país.

Precisamente, aquella noticia llegó a oídos de Wilson Noel Quintero Guzmán, un connacional que, pese a conocer lo ocurrido con esos compatriotas, decidió confiar cuando un escenario similar se presentó ante sus ojos. Hoy, Quintero dice arrepentirse de aquella decisión y espera que su historia sirva para prevenir a otros hondureños. El exmilitar hondureño también logró escapar de lo que describe como una experiencia cercana a la muerte, después de llegar a Rusia engañado con una supuesta oferta laboral y, posteriormente, ser enviado al frente de batalla bajo amenazas. Su relato forma parte de los testimonios recabados por el proyecto Camino a Casa, que busca visibilizar y ayudar a decenas de latinoamericanos que, según sus testimonios, llegaron a Rusia bajo engaños y posteriormente fueron enviados a combatir. Algunos continúan en manos de estos grupos y otros han perdido la vida en medio del conflicto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Una oferta de trabajo que terminó en la guerra

Quintero narró que en 2024 decidió retirarse del Ejército de Honduras, donde acumulaba 11 años de experiencia. Posteriormente comenzó a trabajar como conductor de transporte pesado y llevaba una vida tranquila como civil. Pero un día, mientras navegaba en Facebook, encontró un anuncio que parecía prometedor: una oferta de trabajo como guardia de seguridad en la Federación Rusa, con un salario que consideró atractivo. Según su relato, hizo clic en el anuncio y de inmediato fue dirigido a un contacto de WhatsApp. Allí comenzó a comunicarse con una persona latinoamericana que le explicó que debía financiar su viaje hasta Rusia y que, una vez contratado, la empresa le reembolsaría los gastos.

El hondureño llegó a Moscú en mayo de 2026 y casi de inmediato se percató de que algo no estaba bien. Un hombre desconocido lo trasladó hasta un hotel que, según describe, funcionaba como una especie de búnker o casa de seguridad. "Ahí están todos los latinos, prácticamente", relató. En ese lugar, Quintero fue colocado junto a otros siete extranjeros, en su mayoría colombianos. A todos, asegura, les confiscaron sus pasaportes y documentos de identidad y los obligaron a firmar un contrato cuyo contenido no comprendían. "Al final, lo que hacen es meterlo a la guerra y lo hacen firmar un contrato que está en ruso y uno no entiende nada de lo que dice ahí, no le dan posibilidad a uno de traducirlo. Era un contrato de varias hojas, pero no entendí nada, firmé varios documentos, como tres veces tuve que firmar...", explicó. Según su testimonio, después de firmar los documentos les depositaban dinero en una cuenta bancaria. Posteriormente los llevaban a un banco y, asegura, les quitaban el mismo dinero.



Después, cuenta Quintero, él y otros latinoamericanos fueron movilizados hacia un frente de batalla.

"Ahí fue cuando nos dimos cuenta que era a la guerra que nos traían", recordó.

Según su relato, antes de enviarlos al frente únicamente les decían que serían trasladados a un lugar donde había "fuerzas rebeldes". A partir de ese momento, afirma, se activó en él un instinto de supervivencia y comenzó, junto a varios compañeros, a planificar una forma de escapar. "Con otros dos amigos, un paraguayo y un colombiano, y había otro boliviano que salió herido también, empezamos a planear nuestro escape. El boliviano salió herido y aprovechamos para sacarlo, para tener atención médica, ya que los rusos no querían brindársela, lo querían dejar morir ahí", relató. Según Quintero, las condiciones en el lugar eran extremas y, de acuerdo con lo que pudo observar, los heridos no siempre recibían atención médica. "Ellos no le brindan primeros auxilios a la gente, la dejan morir ahí; igual, los muertos no los recogen, los dejan que se pudran", aseguró. Quintero explicó que sus compañeros se encontraban en otras posiciones, por lo que se comunicó con ellos a través de la radio para coordinar el escape. "Mis amigos estaban en otras posiciones, yo los contacté por radio y ahí fue cuando lo sacamos. Pensamos en entregarnos al personal de Ucrania, caminamos hasta encontrar una posición del personal de Ucrania. Ellos nos tomaron y por eso me encuentro aquí en Ucrania", agregó. El hondureño detalló que finalmente se entregaron en calidad de prisioneros de guerra.

Un escape bajo fuego

Según su testimonio, la huida no fue sencilla. Asegura que un comandante ruso ordenó dispararles, por lo que los latinoamericanos también tuvieron que responder con sus armas. Quintero recordó que, antes de ser engañado para ir a ese lugar ya había escuchado sobre casos similares de hondureños. "Una semana antes (de caer en la trampa) vi una noticia en mi país de que cinco hondureños, igual que yo, a ellos les habían ofrecido trabajo de agricultores, albañiles y habían dicho que les había pasado lo mismo, pero ahora puedo decir que era cierto", aseveró. A partir de su experiencia, el hondureño lanzó una advertencia a quienes puedan encontrarse con ofertas laborales similares en redes sociales. "Son los mismos latinos que se encargan de reclutar gente para los rusos. Quiero decirle a la gente que esos anuncios son completamente falsos, no caigan en esa trampa... A ellos no les interesa si uno tiene experiencia militar, lo que necesitan es gente para mandarla al frente como carne de cañón", añadió.

De acuerdo con lo que pudo observar durante su experiencia, también había ciudadanos rusos que, según su relato, habían llegado a esos lugares bajo engaños, pues les habían ofrecido empleos distintos. Quintero también describió las condiciones en las que, según afirma, permanecían quienes eran enviados al frente. "Si no los mata el enemigo, los matan ellos de hambre y de sed", rememoró. Su experiencia militar, asegura, fue clave para sobrevivir. "Mi experiencia militar me ayudó a no morir de sed, porque yo me las arreglaba para conseguir agua de la tierra y de la lluvia. Yo tenía mi mochila, mi fusil y una manta, que era para no ser detectados por los drones", explicó.

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