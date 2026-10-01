Capturan a alias "Pocho", hombre que engañaba a peruanos para luchar en guerra Rusia-Ucrania

Lima, Perú.- Un supuesto captador de ciudadanos peruanos para combatir por Rusia en la guerra contra Ucrania fue detenido este jueves por supuestamente cometer el delito de trata de personas en agravio de Julio Salazar, que falleció en combate, y otros tres ciudadanos peruanos, informaron fuentes oficiales.



La Fiscalía señaló en un comunicado que consiguió la detención preliminar por siete días contra el hombre de 54 años.



De acuerdo con la investigación de la fiscal Luisa Quispe, el imputado habría captado y facilitado el transporte de Salazar y otras víctimas, en marzo de 2026, con engaños de oportunidades laborales a Rusia para desempeñarse como personal de seguridad y resguardo en una base militar.



Para ello, informaba de remuneraciones aproximadas de 2,300 dólares mensuales, así como un bono de 20,000 dólares al culminar el año de servicios, con la posibilidad de obtener la nacionalidad rusa.



Asimismo, como parte de la captación, el detenido habría manifestado expresamente a los agraviados que no serían enviados a una zona de guerra ni a primera línea.

"A raíz de estos hechos, Salazar falleció en abril de este año durante el conflicto armado entre Rusia y Ucrania", indicó el Ministerio Público.Además de la detención, el operativo incluyó el allanamiento y registro de dos inmuebles en el distrito limeño de Comas, así como la incautación de teléfonos móviles, dispositivos USB, un arma de fuego, tarjetas de crédito, dinero en efectivo (soles y dólares), así como otros objetos de interés.



El despliegue, ejecutado junto con fiscales adjuntos provinciales especializados, también contó con el apoyo de la Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del Perú y la colaboración de la ONG Aerial Recovery, dedicada a combatir el tráfico humano.



El 14 de septiembre, otro hombre fue detenido en Lima por reclutar bajo supuestos engaños a peruanos para combatir por Rusia y fue enviado a prisión preventiva por 14 meses.



El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú reconoció en agosto que al menos 459 peruanos han sido captados por Rusia para, aparentemente bajo engaños, ser reclutados y enviados al frente de guerra.