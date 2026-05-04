"Los llevaron engañados": unos 15 peruanos reclutados por Rusia murieron en guerra con Ucrania

Desde la semana pasada piden al Ministerio de Relaciones Exteriores que exija a Rusia información sobre el paradero de sus allegados y también facilitar su repatriación, lo que cumplió con cursar el pedido a la embajada rusa con el recordatorio de que todo peruano que se enrole en una fuerza militar extranjera debe contar con el permiso previo de la Cancillería.