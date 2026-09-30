Sin Messi: Argentina no pasó apuros y goleó a Bolivia en partido amistoso

Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero y José Manuel “Flaco” López fueron los encargados de marcar los goles para el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Córdoba, Argentina.- Argentina tuvo un regreso contundente después del Mundial y derrotó 4-0 a Bolivia este miércoles en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en un amistoso internacional que también sirvió para darle minutos a varios jugadores que buscan ganarse un lugar en la renovación de la Albiceleste.

Desde los primeros minutos, Argentina tomó el control del partido y manejó la pelota con mucha tranquilidad. Exequiel Palacios y Alexis Mac Allister se hicieron importantes en el centro del campo, mientras Nico Paz mostró su calidad y Román Vega tuvo un debut destacado.

La apertura del marcador llegó al minuto 19. Mac Allister recibió cerca del área y rápidamente encontró a Lautaro Martínez, quien controló la pelota y sacó un remate cruzado que terminó dentro del arco defendido por Guillermo Viscarra.

Bolivia reclamó una posible posición adelantada del atacante argentino, pero la jugada no pudo ser revisada debido a que el encuentro no contó con VAR.

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Argentina mantuvo la presión y encontró el segundo tanto a los 29 minutos. Palacios filtró un excelente pase que dejó a Nico Paz frente al arquero boliviano. El jugador del Como definió por encima de Viscarra y aumentó la ventaja con una gran ejecución.

Antes del descanso, Julián Álvarez tuvo una oportunidad clara para marcar el tercero. Nuevamente Palacios participó en la acción al encontrar al delantero por el sector izquierdo, pero el atacante tardó en definir y permitió que Viscarra redujera el espacio.

El dominio argentino continuó después del descanso y el tercer gol llegó a los 54 minutos. Nico Paz ejecutó un tiro de esquina que encontró la cabeza de Cristian Romero, quien apareció en el área para establecer el 3-0.

El defensor cordobés celebró el tanto frente a su público, aunque apenas un minuto después fue sustituido. Romero entregó la cinta de capitán a Emiliano “Dibu” Martínez y dejó su lugar en el terreno de juego.

Con los numerosos cambios realizados por ambos equipos, el ritmo del encuentro bajó considerablemente. Scaloni, sin embargo, decidió mantener a Julián Álvarez en cancha en busca de que el delantero pudiera recuperar confianza después de su situación en el Atlético de Madrid.

El atacante tuvo otra ocasión mediante un tiro libre, pero su disparo pasó cerca del poste. Posteriormente, participó en la jugada que terminó con el cuarto gol argentino.

Álvarez recibió dentro del área y remató de manera cruzada. El balón quedó suelto y el Flaco López apareció para empujarlo al fondo de la portería, aunque la acción estuvo acompañada por una posición adelantada.

Poco después, López volvió a aparecer y esta vez sí consiguió marcar. Leonel Flores, otro de los debutantes de la Albiceleste, inició la acción y tras un rebote la pelota terminó en poder del delantero del Palmeiras. López peleó ante la defensa boliviana y, desde el suelo, sacó un potente remate que dejó sin opciones a Viscarra.