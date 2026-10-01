IMSS aún no determina causa de muerte de cinco bebés en Durango

Ciudad de México, México.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó este martes que aún no existen conclusiones sobre las causas de la muerte de cinco recién nacidos en un hospital del estado mexicano de Durango (norte), ocurridas a mediados de septiembre, y confirmó que mantiene abiertas investigaciones médicas, legales y laborales sobre el caso. “La investigación médica sigue en marcha y también la investigación legal. No se pueden adelantar conclusiones”, afirmó el director general del IMSS, Zoé Robledo, durante la conferencia de prensa presidencial. El funcionario se refirió a los cinco bebés que murieron el pasado 21 de septiembre mientras eran atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona número 1 de Durango, un caso que el organismo comenzó a investigar tras detectar una bacteria en esa área.

Robledo señaló que, además de las médicas y legales, “se están haciendo investigaciones también desde el área laboral” y aseguró que el organismo espera contar “pronto” con resultados, aunque no detalló qué aspectos se indagan en estas dos últimas vertientes ni cuándo podrían concluir las pesquisas. El pasado 21 de septiembre, el IMSS informó que realizaba una revisión clínica y epidemiológica integral de los fallecimientos, registrados según reportes locales entre los días 15 y 19 de ese mes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Durante la vigilancia epidemiológica, el organismo detectó una bacteria sensible a los antibióticos de uso habitual disponibles en el hospital, aunque advirtió entonces que su presencia “no explica por sí sola los fallecimientos”. El instituto tampoco precisó públicamente qué bacteria fue localizada ni si estaba presente en los cinco recién nacidos fallecidos, por lo que hasta ahora no ha establecido una causa común de las muertes.