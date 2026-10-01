Dictan detención judicial a cuatro agentes de DIPOL por presunto secuestro de un menor

Tegucigalpa, Honduras.- Cuatro agentes asignados a la Dirección Policial de Inteligencia (DIPOL) quedaron bajo detención judicial por suponerlos responsables del delito de secuestro en perjuicio de un menor de edad, según informó Bárbara Castillo, portavoz del Poder Judicial.

Los detenidos fueron identificados como Belkis Lizeth Cruz Rodríguez, subinspectora de Policía, así como los agentes Geybin Gadriel Salgado Pérez, Kevin Dagoberto Castillo Zambrano y Carlos Iván Arteaga Ayestas, quienes son acusados por hechos registrados en la colonia Lomas de Toncontín, en Tegucigalpa.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, los hechos se registraron el 30 de agosto de 2026, cuando los cuatro policías presuntamente ingresaron a un inmueble y mediante intimidación sacaron del lugar al menor de edad.

Posteriormente, los agentes habrían manifestado a los vecinos que trasladarían al joven hasta las instalaciones del CORE 7, sin embargo, según la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), el menor nunca ingresó a ese lugar.