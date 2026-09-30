¿Cuándo será el fallo judicial por el homicidio de Keyla Martínez?

Tegucigalpa, Honduras.- El Tribunal de Sentencia de Siguatepeque programó para el viernes 30 de octubre a las 9:00 de la mañana el fallo judicial a Jarol Rolando Perdomo, acusado por el asesinato de la estudiante de enfermería, Keyla Martínez, durante la pandemia de covid-19.

Según la portavoz del Poder Judicial, Clara López, se deberá determinar si la terna de jueces emite un fallo condenatorio o absolutorio para Perdomo Sarmiento, quien enfrenta un proceso por el delito de homicidio simple en perjuicio de la joven universitaria.

"Esta es una repetición del juicio oral y público, a Perdomo se le había condenado en el año 2023 por el delito de homicidio imprudente bajo la modalidad de comisión por omisión", explicó la portavoz del Poder Judicial, Clara López.

La funcionaria aseguró que el proceso corresponde a la repetición del juicio oral y público contra Perdomo, luego de que el Ministerio Público presentara un recurso de casación en 2024, por lo que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó repetir el juicio en el caso.