Tras denuncia por posible homicidio, Imelda Tuñón "huye" de México con su hijo

Imelda Tuñón salió de México en medio del proceso que promueve Maribel Guardia, cuyo abogado confirmó una denuncia penal por presuntos delitos contra la salud y el posible homicidio de Julián Figueroa.
El reportero Ernesto Buitrón la ubica en Houston, Texas, junto con su hijo José Julián.
La viuda del cantante documentó el trayecto en sus historias de Instagram. En la primera aparece en la carretera de Reynosa, Tamaulipas, con un texto de despedida que escribió en inglés y que en español diría “Adiós, México”. Hasta ahora no hay confirmación de que se trate de una salida definitiva.
Buitrón aseguró que la decisión obedeció a un consejo legal. “Se llevó a su hijo por recomendación de los abogados”, dijo.
Según el reportero, dejó su vivienda y gestionó un permiso especial para el menor. El periodista Javier Ceriani añadió que habría pasado por Monterrey y que el cruce ocurrió en automóvil, versión que carece de confirmación oficial.
Tampoco hay sustento público para hablar de una huida en sentido jurídico. Eje Central subrayó que no existe información que confirme una orden judicial, una detención inminente, una restricción migratoria ni una orden de aprehensión.
Entre las publicaciones que siguieron a su salida, Tuñón reposteó en sus historias de Instagram un texto que dice: “No devolverías la mordida de un perro. Simplemente sigues adelante y dices: 'bueno, eso es lo que hacen los perros'”.
El mensaje no menciona a nadie y la cantante no ha precisado a quién va dirigido, pero, en el contexto del conflicto, admite la lectura de una posible indirecta para Guardia.
No sería la primera vez que sus mensajes en redes se interpretan de ese modo. En febrero, tras la filtración de un video de una discusión con Figueroa, compartió reflexiones sobre la verdad, entre ellas “No siempre tienes que defender tu verdad”, que muchos internautas leyeron como una reacción indirecta.
El conflicto actual nació de las declaraciones que Tuñón hizo en un pódcast. Contó que engañaba a una psiquiatra para que le recetara un medicamento por sus problemas de sueño y que ese fármaco lo consumía su esposo. “Le mentí todo el tiempo a la psiquiatra”, dijo en el pódcast “Mesa Cero”.
Guardia presentó la denuncia de hechos el 24 de septiembre ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, contra Tuñón y contra quien resulte responsable. La indagatoria busca establecer si esos hechos guardan relación con la muerte de Figueroa, ocurrida en abril de 2023. La responsabilidad penal de Tuñón no está determinada.
Hasta ahora, la causa de muerte registrada fue un infarto agudo al miocardio con fibrilación ventricular. El abogado Alonso Beceiro afirmó que, de acreditarse el homicidio, la pena podría superar los 30 años de prisión. Esa cifra es una estimación de la defensa de Guardia, sin sentencia alguna de por medio.