Sean Combs cumple "condena VIP" con coñac, masajes y fotos explícitas, afirman reclusos

Los fines de semana por la noche, según los relatos, Combs recurría a un alijo de licor de calidad que introducían guardias y que compartía con un círculo reducido de presos. Uno de los hombres dijo haber bebido Hennessy con él. Dos fuentes añadieron que consiguió una tableta con el sistema desbloqueado para ver películas y documentales, entre ellos la serie de Netflix producida por su viejo adversario 50 Cent.