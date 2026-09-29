Netflix lanza el primer tráiler de la serie documental de Matthew Perry

La dirección está a cargo de Mary Robertson, ganadora de un Emmy y responsable de Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV. "Matthew Perry fue uno de los genios cómicos de nuestro tiempo", dijo Robertson. Sobre el propósito de la serie, señaló: "Por eso nos propusimos hacer esta película, para dejar que las personas que conocieron y amaron a Matthew revelen a la persona detrás de la figura pública".