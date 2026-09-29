Netflix lanza el primer tráiler de la serie documental de Matthew Perry

Netflix difundió hoy el primer avance de The One About Matthew Perry, una serie documental de tres partes sobre el actor de Friends que llegará a la plataforma el 27 de octubre, un día antes del tercer aniversario de su muerte.
La compañía la presenta como el primer documental en profundidad sobre el intérprete y la construye con testimonios de su hermana y de amigos que nunca habían hablado de él ante una cámara.
El tráiler, de unos dos minutos según Deadline, abre con un montaje de fotografías y videos de sus papeles, mientras suena la voz del propio Perry en grabaciones de archivo.
"Estaba extremadamente feliz cuando me hice famoso. Luego me dije, vaya, esto no arregló lo que llevo dentro. No hizo lo que yo pensé que haría", cuenta el actor en una entrevista incluida en el adelanto, de acuerdo con AOL.
En otro fragmento recuerda cómo pensaba antes de convertirse en Chandler Bing. "Le dije a Dios, puedes hacer conmigo lo que quieras, solo por favor, hazme famoso".
Mia Perry Bowick, la hermana menor del actor, habla por primera vez ante cámara. Es psicoterapeuta con licencia y, según Gold Derby, entró en ese campo en parte para comprender la adicción de su hermano. "Todas las grandes historias tienen comedia y tragedia. Esa fue, sin duda, la historia de Matthew", dice en el avance. También afirma que "cuando hacía reír a la gente, se sentía bien".
En el comunicado que acompañó el anuncio, Perry Bowick explicó que le tomó tiempo sentirse lista para compartir lo que significó querer a su hermano en toda su complejidad y para verlo "como una persona completa".
Añadió que "Matthew tenía un corazón hermoso y un espíritu generoso, e incluso en sus momentos más oscuros podía hacerte reír y sentirte querido".
La dirección está a cargo de Mary Robertson, ganadora de un Emmy y responsable de Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV. "Matthew Perry fue uno de los genios cómicos de nuestro tiempo", dijo Robertson. Sobre el propósito de la serie, señaló: "Por eso nos propusimos hacer esta película, para dejar que las personas que conocieron y amaron a Matthew revelen a la persona detrás de la figura pública".
Entre los entrevistados figuran los amigos de más de 40 años David Pressman y Roger Castillo, quienes también hablan por primera vez ante cámara. Participan además Warren Littlefield, exdirectivo de NBC, el guionista de Friends Jeff Strauss, Kevin Pollak, Billy Gallo y el exfiscal E. Martin Estrada.