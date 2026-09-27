¿Estará junto a Taylor Swift? La razón por la que Travis Kelce podría perderse los VMAs 2026

Travis Kelce no estará junto a Taylor Swift este domingo en la gala de los MTV Video Music Awards (VMAs) 2026. ¿Cuál es la razón detrás de esta determinación?
Los compromisos del ala cerrada con la NFL lo mantendrán lejos de la ceremonia, ya que los Kansas City Chiefs se enfrentan a los Miami Dolphins en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, ese mismo día.
La coincidencia de fechas deja a Swift sin su acompañante habitual en una de las noches más relevantes de su carrera reciente.
El choque entre Chiefs y Dolphins tiene el saque inicial programado para el mediodía en horario central. La gala de los VMAs, en cambio, se celebra en el Peacock Theater de Los Ángeles. El desfase geográfico y horario hace prácticamente imposible que Kelce llegue a tiempo para acompañar a su esposa, incluso si el partido terminara sin contratiempos.
Para Swift, la velada tiene un peso especial. La cantante recibirá el primer Artist Director Honors de la historia de los VMAs, un reconocimiento pensado para artistas cuyo trabajo detrás de cámara ha ampliado las posibilidades narrativas del video musical.
El galardón corresponde a un premio nuevo que distingue a artistas revolucionarios cuyo trabajo detrás de las cámaras ha expandido las posibilidades del video musical y llevado más lejos el arte de la narración visual, según el comunicado oficial de la organización.
La noche también servirá de escaparate para su nuevo material. Swift estrenará durante la transmisión el video de su sencillo Patient Zero, protagonizado junto a su amiga de toda la vida Dakota Johnson y el actor Colin Farrell. Precisamente Johnson, quien aparece en ese video, podría acompañar a la cantante en la alfombra roja, en ausencia de Kelce.
Snoop Dogg conducirá la ceremonia de este año, en la que Madonna encabeza las nominaciones con 11 menciones. Swift la sigue de cerca con nueve candidaturas, mientras Ariana Grande y Sabrina Carpenter suman siete cada una. Nirvana recibirá además el codiciado Video Vanguard Award, en reconocimiento a la influencia duradera de la banda en la música, la cultura y la propia MTV.
La ausencia de Kelce no rompe con la dinámica que la pareja ha mostrado durante la actual temporada de la NFL.
Swift ha construido una reputación notable como acompañante de Kelce en los partidos, e incluso estuvo junto a Tom Cruise en el partido inaugural de los Chiefs el 14 de septiembre, ocasión en la que le explicó al actor las reglas básicas del fútbol americano.
Días después, durante el duelo contra los Indianapolis Colts, la cantante celebró con euforia un touchdown de Kelce en tiempo extra, señaló su anillo de bodas y exclamó That's my husband! ("ese es mi esposo").
De confirmarse su presencia en el Peacock Theater, Swift viviría además un hito particular: sería su primera aparición en los VMAs desde que se convirtió en esposa de Kelce. La pareja ya había compartido un escenario de premiación como prometidos en marzo, durante los iHeartRadio Music Awards, cuando Swift dedicó unas palabras a Kelce al recibir el galardón al álbum pop del año por The Life of a Showgirl. La transmisión de los VMAs 2026 se realizará por CBS, con simulcast en MTV y disponible también en streaming a través de Paramount+.