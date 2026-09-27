¿Estará junto a Taylor Swift? La razón por la que Travis Kelce podría perderse los VMAs 2026

De confirmarse su presencia en el Peacock Theater, Swift viviría además un hito particular: sería su primera aparición en los VMAs desde que se convirtió en esposa de Kelce. La pareja ya había compartido un escenario de premiación como prometidos en marzo, durante los iHeartRadio Music Awards, cuando Swift dedicó unas palabras a Kelce al recibir el galardón al álbum pop del año por The Life of a Showgirl. La transmisión de los VMAs 2026 se realizará por CBS, con simulcast en MTV y disponible también en streaming a través de Paramount+.