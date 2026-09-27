¿Traición o salud mental? Las claves que explican la polémica separación de Jesse & Joy

El proyecto en solitario de Jesse, sin embargo, no nació con el anuncio de la pausa. El propio cantante lo reveló meses antes, en abril de 2026, durante la presentación número 26 del dúo en el Auditorio Nacional, cuando adelantó a la prensa que su nueva etapa como solista llevaría por nombre Jesse and The Supernovas y anticipó el lanzamiento de un álbum titulado "Sombrero" para ese mismo año. En aquel momento, ambos hermanos insistieron en que su vínculo artístico seguía intacto y que la existencia de un proyecto individual no representaba una amenaza para Jesse & Joy.