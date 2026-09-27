¿Traición o salud mental? Las claves que explican la polémica separación de Jesse & Joy

Jesse Huerta comunicó el pasado 15 de septiembre, a través de sus redes sociales, que dejaba temporalmente Jesse & Joy, el dúo pop que formó con su hermana hace 21 años. El mensaje, breve y sin previo aviso público hacia la prensa, abrió una de las semanas más comentadas en el entretenimiento en español y dejó a los seguidores del proyecto con más dudas que certezas sobre lo que motivó la decisión.
En su comunicado, el cantante explicó que la pausa respondía a una necesidad personal de cuidar su salud física, mental y emocional, así como de dedicar más tiempo a su familia. "Hoy necesito vivir a otro ritmo, estar más presente con los míos y permitirme seguir creciendo, creando y explorando nuevos caminos", escribió. Añadió, además, que la resolución no fue sencilla. "Créanme que si esta decisión no fuera necesaria no me alejaría de algo tan hermoso".
La forma en que se dio a conocer la noticia generó controversia casi de inmediato. Joy Huerta ofreció una conferencia de prensa el 22 de septiembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, convocada originalmente para presentar el show navideño del dúo, titulado "¿Con quién se queda el reno?".
Ahí, entre lágrimas, confesó que se enteró de la salida de su hermano apenas 20 minutos antes de que se hiciera pública. "Yo me enteré 20 minutos antes que todos ustedes. Sigo procesando, es demasiada información", dijo la cantante, visiblemente afectada. "Me muero de miedo", agregó sobre el reto de continuar sola en el escenario.
Pese al desconcierto, Joy confirmó que los compromisos ya pactados seguirán en pie. Su hermano participará en las presentaciones programadas hasta el 5 de diciembre, fecha del último show que compartirán juntos.
A partir del 6 de diciembre, ella asumirá sola las siguientes fechas de la residencia en el Auditorio Nacional. La cantante dejó abierta la puerta a un eventual regreso de su hermano al proyecto y aseguró que su lugar en el escenario permanecerá disponible para él.
La premura entre ambos anuncios reavivó versiones sobre un distanciamiento más profundo entre los hermanos, alimentadas por seguidores que atribuyen parte de la tensión actual a una infancia marcada por un padre estricto y de convicciones religiosas firmes. Ninguno de los dos ha confirmado esta versión.
La controversia sumó un nuevo capítulo cuando Mónica León, esposa de Jesse y conocida en redes como Chef Monini, publicó una serie de mensajes en Instagram sobre el amor, los límites y la libertad, entre ellos la frase "el amor sabe poner límites, y ese es el amor más puro, porque amar es respetar la libertad del otro sin abandonar la propia". Horas después compartió otra publicación que decía "y la verdad siempre sale a la luz y siempre siempre triunfa", interpretada por muchos usuarios como una indirecta hacia Joy.
El proyecto en solitario de Jesse, sin embargo, no nació con el anuncio de la pausa. El propio cantante lo reveló meses antes, en abril de 2026, durante la presentación número 26 del dúo en el Auditorio Nacional, cuando adelantó a la prensa que su nueva etapa como solista llevaría por nombre Jesse and The Supernovas y anticipó el lanzamiento de un álbum titulado "Sombrero" para ese mismo año. En aquel momento, ambos hermanos insistieron en que su vínculo artístico seguía intacto y que la existencia de un proyecto individual no representaba una amenaza para Jesse & Joy.
Meses después, ese proyecto paralelo terminó coincidiendo con la pausa que el cantante anunció en septiembre, lo que llevó a varios seguidores a preguntarse si la salida del dúo estaba planeada desde antes.
Jesse & Joy sumó, en dos décadas de carrera conjunta, seis premios Grammy Latino, un Grammy y éxitos como "¡Corre!", "Dueles" y "Espacio sideral", este último su primer sencillo, certificado disco de oro poco después del debut del dúo en 2006.
Por ahora, ninguno de los hermanos ha dado una versión conjunta sobre el origen real del distanciamiento. Lo único confirmado es que, a partir de diciembre, el escenario que ocuparon juntos durante 21 años tendrá, por primera vez, solo una voz al frente, mientras Jesse encamina su carrera hacia Jesse and The Supernovas.