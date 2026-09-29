Cuestionan cambio de medidas otorgadas a Marco Bográn por caso “Mascarillazo”

Tegucigalpa, Honduras.- El cambio de medidas otorgado al exdirector ejecutivo de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn, generó cuestionamientos tras la orden de libertad provisional emitida en el proceso judicial por el caso "Mascarillazo". La resolución está relacionada con la compra de 474,000 mascarillas, valorada en 39.9 millones de lempiras, durante la pandemia de covid-19. Sin embargo, Bográn permanecerá en prisión debido a las sentencias firmes dictadas en otros procesos judiciales. El 1 de septiembre de 2026, un juzgado de sentencia con competencia en Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción ordenó el cambio de medidas a Bográn mediante el expediente 0801-2022-4-02, documento al que tuvo acceso EL HERALDO.

El médico y diputado del Congreso Nacional, Carlos Umaña, calificó la decisión como “un día triste para esos miles de hondureños que murieron durante la pandemia, que fueron afectados por uno de los escándalos de corrupción que fueron debidamente probados en su momento con suficiente carga probatoria” Umaña también mencionó a integrantes del gremio médico que, según sus declaraciones, resultaron afectados por el uso de mascarillas sobrevaloradas que “no servían” para proteger al personal de salud. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Tristemente se le dan medidas de preliberación por ese delito a una persona que fue debidamente probado que cometió un acto de corrupción. Hoy el tiempo me ha dado la razón y me ha dicho que mientras no reformemos el Código Penal de la Impunidad, seguiremos en la misma situación”, manifestó el diputado. Asimismo, señaló la responsabilidad de los diputados ante las reformas al Código Penal y los casos de corrupción que enfrenta Honduras. “Somos los diputados que no agarramos el valor y aquí yo exhorto a los diputados, yo lo he dicho siempre, que reformemos el Código Penal de la Impunidad. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que cada partido de gobierno, cuando llega al ejercicio del poder, saca de la cárcel a los corruptos que han robado a mansalva cuando ellos han sido gobierno”, sostuvo. Por su parte, el exasesor de la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Alex Navas, cuestionó la libertad provisional concedida al exfuncionario. “Hay que ver qué sigue haciendo el Poder Judicial, la ciudadanía debe de poner mucho ojo a estos procesos, que solamente ponen en peligro a la democracia y el Estado de derecho cuando no se cumplen los requerimientos de una sociedad que está habida de justicia y habida de que los culpables sean castigados”, aseguró. Navas también consideró necesario que la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) investigue este tipo de resoluciones. A su juicio, estas decisiones representan una señal de una estrategia de impunidad y evidencian grandes brechas de desigualdad.

¿Por qué Bográn seguirá en prisión?

Ante los cuestionamientos, el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, explicó que la decisión se fundamenta en el artículo 36 del Código Procesal Penal, que permite a un juez autorizar la suspensión condicional del proceso judicial cuando se cumple el término medio de la pena aplicable al delito, siempre que esta no exceda de cinco o seis años. Duarte explicó que Bográn continuará en prisión debido a las sentencias firmes dictadas en otros procesos judiciales. Entre estos figura el caso de los "Hospitales Móviles", por el que fue condenado a 10 años y 11 meses de prisión, además de una multa millonaria, por los delitos de fraude agravado y violación a los deberes de los funcionarios. También está el caso "Hospedaje VIP", en el que recibió una condena de cinco años de prisión por utilizar recursos del Estado para financiar su hospedaje en un hotel de lujo durante la emergencia sanitaria. El portavoz añadió que Bográn estaría próximo a cumplir la totalidad de la pena correspondiente al caso "Mascarillazo", debido al tiempo que ha permanecido en prisión preventiva. “De hecho, ya casi cumple la totalidad de la pena desde que se encuentra en prisión preventiva, por lo tanto, la garantía que establece la normativa procesal penal es precisamente revisar esta situación que ha sido sometido al conocimiento de la sala a petición del equipo de la defensa, sin embargo, el ciudadano Marco Bográn no puede salir de prisión en este momento, ya que existen otras causas pendientes”, apuntó. De acuerdo con la explicación del Poder Judicial, el cambio de medidas corresponde únicamente a uno de los procesos, mientras que la situación penitenciaria de Bográn está condicionada por las demás causas judiciales y el cumplimiento de las penas.

INP no ejecutó la orden de libertad